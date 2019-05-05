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      Теракти на Шрі-Ланці: влада провадить масову депортацію іноземців

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      Теракти на Шрі-Ланці
      Теракти на Шрі-Ланці / Getty images

      Після серії терактів на Шрі-Ланці, що сколихнули цю країну вкінці квітня, звідти вислали вже понад 600 іноземних громадян. Близько 200 із них – це ісламські проповідники. Своєю чергою, громадян Шрі-Ланки влада закликає здати великі ножі та мечі, які вони можуть зберігати.

      Так, зокрема, у 200 проповідників ісламу, яких вислали з країни, були протерміновані візи. Численні іноземці, які порушили закон і затрималися у країні, були з Бангладеш, Індії, Мальдівських островів і Пакистану. Про це інформує BBC з посиланням на міністра внутрішніх справ Шрі-Ланки Ваджира Абеівардена.

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      З огляду на поточну ситуацію в країні, ми переглянули візову систему і прийняли рішення посилити візові обмеження для релігійних проповідників,
      – додав очільник МВС Шрі-Ланки.

      Згідно з даними уряду Шрі-Ланки, серію терактів у країні здійснювали переважно місцеві проповідники. До цього вони відвідували Індію, де встановили контакти із джихадистами.

      До речі, влада Шрі-Ланки після терактів ввела заборону на носіння одягу, який повністю закриває обличчя. Зокрема, це стосується мусульманських жіночих головних уборів.

      Своєю чергою, поліція просить жителів Шрі-Ланки здати мечі та великі ножі. Такий заклик зумовлений посиленням заходів безпеки після терактів. Так, речник поліції Руван Гунасекара попросив громадян передати до найближчої поліцейської дільниці не лише холодну зброю, а й військову форму або ж форму, яка її нагадує.

      Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена дещо раніше зазначив, що 25 – 30 людей, пов'язаних з вибухами, все ще перебувають на волі.

      Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. У країні триває безстрокова комендантська година. Також на півострові діють безпрецедентні заходи безпеки: церкви, аеропорти і школи взяті під посилену охорону. На під'їзді до аеропорту Коломбо стоять патрульні машини поліції і перевіряють усіх, хто проїжджає.

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      Теги: Новини політики Серія терактів на Шрі-Ланці Зброя Теракт Ісламська держава
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