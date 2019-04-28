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      Теракти на Шрі-Ланці: затримали головних підозрюваних

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      Теракти на Шрі-Ланці
      Теракти на Шрі-Ланці / Getty Images

      Правоохоронці затримали підозрюваних в організації серії терактів на Шрі-Ланці, які забрали життя 359 людей. Ними виявились брати Мохаммад Садік Абдул-Хак і Мохаммад Шахід Абдул-Хак.

      Також поліція арештувала водія фургону, на якому підозрювані їздили у день вибухів, власника будинку, де паркували фургон, і власника взуттєвого магазину, де переховувалися ймовірні терористи, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ. 

      Читайте також: На Шрі-Ланці перестрілка та нові вибухи: серед загиблих є діти

      Раніше Daily Mail також повідомляло, що вибухи в готелях Shangri-La і Cinnamon Grand в Коломбо здійснили два брати. Вони є синами власника бізнесу з торгівлі спеціями. Коли поліцейські прийшли до їхнього будинку, дружина одного з братів влаштувала вибух, в результаті якого загинули вона і двоє її дітей, а також три співробітники правоохоронних органів.

      Нині у країні триває масова антитерористична операція. У справі затримали вже понад сотню осіб. Деякі з підозрюваних із Сирії та Єгипту.

      Відповідальність за серію вибухів взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава". Пов'язане з терористичною організацією агентство Amaq опублікувало фото, на якому нібито зображені смертники, які влаштували вибухи на Шрі-Ланці. На знімку вісім осіб, тільки один з них не приховує обличчя – стверджують, що це ідейний натхненник терористів імам Захран Хашим.


      Ймовірні смертники, які влаштували теракти

      Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. У країні триває безстрокова комендантська година. Також на півострові діють безпрецедентні заходи безпеки: церкви, аеропорти і школи взяті під посилену охорону. На під'їзді до аеропорту Коломбо стоять патрульні машини поліції і перевіряють усіх, хто проїжджає.

      Теракти на Шрі-Ланці: дивіться відео

       

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      Теги: Серія терактів на Шрі-Ланці Тероризм Жертви
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