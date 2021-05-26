Про те, що готують апеляцію повідомив виконувач обов’язків мера Ігор Терехов. Він про це розповів 26 травня.
До теми Російську як регіональну скасували в Харкові
Детальніше про апеляцію
За словами Терехова, міськрада визнає, що українська є державною мовою. Саме нею спілкуються на засіданнях виконкомів і сесіях.
Але майже 80% харків'ян говорять російською, і їхнє право спілкуватися тією мовою, якою їм зручно,
– додав чиновник.
Підготовкою апеляційної скарги займаються юристи. Тому обіцяють, що вона буде "обґрунтованою".
Про яке скасування російської, як регіональної мовиться
- Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення 18 травня.
- Це зробили попри неабиякий супротив місцевих чиновників.
- Судові засідання щодо цього тривали протягом 4 років.
- Позивачем переважно був львівський активіст Святослав Літинський.