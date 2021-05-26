Про те, що готують апеляцію повідомив виконувач обов’язків мера Ігор Терехов. Він про це розповів 26 травня.

До теми Російську як регіональну скасували в Харкові

Детальніше про апеляцію

За словами Терехова, міськрада визнає, що українська є державною мовою. Саме нею спілкуються на засіданнях виконкомів і сесіях.

Але майже 80% харків'ян говорять російською, і їхнє право спілкуватися тією мовою, якою їм зручно,
– додав чиновник.

Підготовкою апеляційної скарги займаються юристи. Тому обіцяють, що вона буде "обґрунтованою".

Про яке скасування російської, як регіональної мовиться

  • Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення 18 травня.
  • Це зробили попри неабиякий супротив місцевих чиновників.
  • Судові засідання щодо цього тривали протягом 4 років.
  • Позивачем переважно був львівський активіст Святослав Літинський.