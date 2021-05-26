Терехов хоче повернути російській статус регіональної мови Харкова

Харківська міськрада буде подавати апеляцію на рішення окружного адміністративного суду міста. Мовиться про скасування рішення про визначення російської, як "регіональної мови" в Харкові. Це аргументують "зручністю" мешканців.

Про те, що готують апеляцію повідомив виконувач обов’язків мера Ігор Терехов. Він про це розповів 26 травня.

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Детальніше про апеляцію

За словами Терехова, міськрада визнає, що українська є державною мовою. Саме нею спілкуються на засіданнях виконкомів і сесіях.

Але майже 80% харків'ян говорять російською, і їхнє право спілкуватися тією мовою, якою їм зручно,

– додав чиновник.

Підготовкою апеляційної скарги займаються юристи. Тому обіцяють, що вона буде "обґрунтованою".

Про яке скасування російської, як регіональної мовиться

Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення 18 травня.

Це зробили попри неабиякий супротив місцевих чиновників.

Судові засідання щодо цього тривали протягом 4 років.

Позивачем переважно був львівський активіст Святослав Літинський.

Зверніть увагу! Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь 17 травня повідомив, що буде стежити за депутатами Харківської міськради. Це необхідно, оскільки на них було надто багато скарг щодо користування російською на засіданнях.