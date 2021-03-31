Терехов просить у МОЗ 13 мільйонів: хоче купити кисневу станцію

Харківська міськрада попросила у МОЗ 13 мільйонів гривень на купівлю кисневої станції. За словами виконувача обов'язків мера Ігора Терехова, кисень у лікарнях є. Але його орендують.

Про це Терехов повідомив під час брифінгу. Він вже обговорив це питання з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Той у приватній розмові пообіцяв виділити гроші.

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Для чого місту киснева станція

За словами виконувача мера, станція дасть Харкову можливість бути автономним у постачанні кисню.

Кисень у лікарнях є, але цей кисень – орендований. Ми беремо в оренду діжки, привозимо, а мовиться про те, щоб нам поставити нормальну стаціонарну кисневу станцію.

– сказав Терехов.

Також він зазначив, що вже вибрали станцію закордонного виробництва. Процедуру купівлі планують почати одразу, коли виділять гроші на це. Пристрій хочуть поставити у 13 міській лікарні Харкова.