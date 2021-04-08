Метрополітен – хоч стріляйте, я не закрию, – Терехов про нові обмеження в Харкові

У Харкові з 10 квітня посилюють карантин. Проте тимчасовий очільник міста Ігор Терехов заявив, що не закриватиме громадський транспорт, зокрема – метро.

Він підкреслив на необхідності дотримуватися соціальної дистанції та карантинних обмежень. Чиновник також додав, що у місті харків'яни дотримуються маскового режиму.

До теми Харківщина днями може опинитись у червоній зоні, – Ляшко

Що саме заявив Терехов

Ігор Терехов, зокрема, коментував ситуацію з введенням локдауну в Харкові.

Наступний тиждень – подивимось динаміку та зрозуміємо, чи будемо ми посилювати будь-які заходи. Що стосується транспорту: метрополітен – хоч стріляйте, я не закрию, автобусні маршрути – хоч стріляйте, будуть ходити,

– заявив він.

Секретар Харківської міськради пояснив, що справа не в самій червоній зоні, а в обмеженнях, які вона передбачає. Він додав, що "коли обмеження не розумні – це викликає колапс".

Які обмеження діятимуть на Харківщині

Ресторани, бари та кафе працюватимуть до 20:00.

Посилять контроль на продовольчих ринках.

Непродовольчі магазини працюватимуть лише до 20:00.

На дистанційне навчання переходять учні 5 – 11 класів.

Дитячі садочки та початкова школа попередньо працюватиме у звичному режимі офлайну.

Весь громадський транспорт працюватиме без змін.

До Харківського окружного адміністративного суду подавали позов 4 депутати міськради. Вони хотіли, щоб призначення Терехова на посаду секретаря міськради визнали незаконним. Проте суд ці позови відхилив.



Які обмеження діють у кожній з зон карантину / Інфографіка 24 каналу