Метрополітен – хоч стріляйте, я не закрию, – Терехов про нові обмеження в Харкові

У Харкові з 10 квітня посилюють карантин. Проте тимчасовий очільник міста Ігор Терехов заявив, що не закриватиме громадський транспорт, зокрема – метро.
Джерело:Newsroom
Він підкреслив на необхідності дотримуватися соціальної дистанції та карантинних обмежень. Чиновник також додав, що у місті харків'яни дотримуються маскового режиму.
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Що саме заявив Терехов
Ігор Терехов, зокрема, коментував ситуацію з введенням локдауну в Харкові.
Наступний тиждень – подивимось динаміку та зрозуміємо, чи будемо ми посилювати будь-які заходи. Що стосується транспорту: метрополітен – хоч стріляйте, я не закрию, автобусні маршрути – хоч стріляйте, будуть ходити,
– заявив він.
Секретар Харківської міськради пояснив, що справа не в самій червоній зоні, а в обмеженнях, які вона передбачає. Він додав, що "коли обмеження не розумні – це викликає колапс".
Які обмеження діятимуть на Харківщині
- Ресторани, бари та кафе працюватимуть до 20:00.
- Посилять контроль на продовольчих ринках.
- Непродовольчі магазини працюватимуть лише до 20:00.
- На дистанційне навчання переходять учні 5 – 11 класів.
- Дитячі садочки та початкова школа попередньо працюватиме у звичному режимі офлайну.
- Весь громадський транспорт працюватиме без змін.
Які обмеження діють у кожній з зон карантину / Інфографіка 24 каналу