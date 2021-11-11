Ігоря Терехова усунули з посади секретаря міськради Харкова

Харківська міська рада позбавила Ігоря Терехова повноважень секретаря мерії. До цього він сам підписав відповідне розпорядження. Це потрібно для того, щоб політика могли зареєструвати мером міста.

Це зробили на позачерговому засіданні міськради, яке відбулося 11 листопада в прямому ефірі. Усі депутати голосували анонімно.

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Голоси рахувала комісія

Сам Ігор Терехов у голосуванні участі не брав. Ймовірно, це зумовлено конфліктом інтересів. Оскільки для заповнення бюлетенів створили лише 2 кабінки, там утворилася велика черга депутатів.



Депутати стоять у черзі на голосування / Фото телеграму "Веха"

Підрахунком голосів займалася комісія з 9 народних обранців:

Надія Тимофєєва (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Вікторія Китагородська (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Олена Табовіна (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Тетяна Цибульник (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Дмитро Хивренко (ОПЗЖ);

Олег Абрамичев ("Європейська Солідарність");

Андрій Тимчук ("Слуга народу");

Анатолій Бабичев (Блок Світличної "Разом");

Сергій Світличний (Партія Шарія).



Процес голосування у міськраді Харкова / Фото Суспільного

Які були результати голосування

Загалом голосували 69 депутатів із 84. Тобто не отримали бюлетені 15 людей. Як результати голосування:

за – 63;

проти – 3;

утримались – 2.

Також 1 бюлетень визнали недійсним. Окрім цього, представник партії "Блок Світличної Разом Харків" заявив, що їх фракція не голосувала.

Коротко про роботу Терехова у міськраді

Політик почав працювати в мерії Харкова ще у 2010 році. Спершу він обіймав посаду заступника міського голови. А вже у вересня 2015 року Терехов став першим заступником мера.

А ось посаду секретаря міськради він обійняв 9 грудня 2020 року. Слід зазначити, що це сталося після подання Геннадія Кернеса, яке надійшло в електронному вигляді. Тодішній міський голова тоді перебував у берлінській клініці "Шаріте", в яку потрапив через ускладнення коронавірусу. Детальну біографію Ігоря Терехова читайте за посиланням.