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Тереза Мей готує Британію до спільного наступу в Сирії

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Мей готує Великобританію до спільного наступу на режим Асада в Сирії
Мей готує Великобританію до спільного наступу на режим Асада в Сирії / Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей готує країну до спільної наступальної операції на позиції Башара Асада в Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Дума.

Про це повідомляє британське видання The Times.

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"Тереза Мей відкрила шлях для того, щоб Велика Британія приєдналася до спільного військового наступу на чолі зі США проти Сирії впродовж кількох днів після того, як її радники з питань національної безпеки представили нові факти на підтвердження звинувачень президента Асада у варварській газовій атаці в місті Дума", – йдеться у повідомленні.

Також Мей скликала екстрене засідання кабінету міністрів Великобританії після Пасхальної перерви, щоб затвердити це рішення сьогодні, 12 квітня. По цьому питанню теж має проголосувати британський парламент.

Нагадаємо, напередодні Тереза Мей заявила, що готова дозволити участь Лондона у військових діях в Сирії без попередньої згоди на це британського парламенту та наказала направити британські підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії. 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила фото і відео із загиблими у Twitter.

Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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