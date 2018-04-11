Тереза Мей передумала і готова негайно дозволити удар по Сирії, – BBC

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей готова дозволити участь Лондона у військових діях в Сирії без попередньої згоди на це британського парламенту.

Раніше 11 квітня було відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої заявила, що відмовляється від військової відповіді на хімічну атаку в сирійському місті Дума.

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Таку свою позицію Мей мотивувала нібито недостатньою кількістю доказів.

Ввечері 11 квітня з посиланням на джерела BBC повідомляє, що британський прем'єр готова санкціонувати участь Лондона в ударі по Сирії без згоди попередньої згоди на це парламенту.

Theresa May ready to join military action against Assad regime in Syria without first seeking parliamentary consent, sources tell the BBC https://t.co/Ch1NdVgq5s — BBC News (UK) (@BBCNews) 11 квітня 2018 р.

За даними співрозмовників видання, Тереза Мей вважає, що відповідь на хімічну атаку в Сирії має бути "терміновою".

8 квітня у сирійському місті Дума була здійснена хімічна атака, внаслідок якої за різними даними загинуло понад 100 цивільних. В уряді США попередили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" влади Сирії нестиме відповідальність за подібні атаки.



Після резонансної заяви російського посла Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті", відповідь Дональда Трампа не змусила себе чекати. Він закликав Росію "готуватись" і попередив, що американські ракети будуть новими і розумними.