Тереза Мей передумала і готова негайно дозволити удар по Сирії, – BBC
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей готова дозволити участь Лондона у військових діях в Сирії без попередньої згоди на це британського парламенту.
Раніше 11 квітня було відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої заявила, що відмовляється від військової відповіді на хімічну атаку в сирійському місті Дума.
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Таку свою позицію Мей мотивувала нібито недостатньою кількістю доказів.
Ввечері 11 квітня з посиланням на джерела BBC повідомляє, що британський прем'єр готова санкціонувати участь Лондона в ударі по Сирії без згоди попередньої згоди на це парламенту.
За даними співрозмовників видання, Тереза Мей вважає, що відповідь на хімічну атаку в Сирії має бути "терміновою".
8 квітня у сирійському місті Дума була здійснена хімічна атака, внаслідок якої за різними даними загинуло понад 100 цивільних. В уряді США попередили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" влади Сирії нестиме відповідальність за подібні атаки.
Після резонансної заяви російського посла Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті", відповідь Дональда Трампа не змусила себе чекати. Він закликав Росію "готуватись" і попередив, що американські ракети будуть новими і розумними.