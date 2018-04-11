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Тереза Мей відмовилася від військового удару по Сирії: відома причина

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Тереза Мей відмовилася від військового удару по Сирії
Тереза Мей відмовилася від військового удару по Сирії / Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, де заявила, що відмовляється від військової відповіді на хімічну атаку в сирійському місті Дума.

Про це повідомляє видання Times.

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"Тереза Мей вчора, 10 квітня, заявила президенту Дональду Трампу, що Великобританії потрібно більше доказів хімічної атаки, яку здійснив режим Асада, перш ніж приєднуватися до військового удару по Сирії", – йдеться в повідомленні.

Політик також відмовилася від "швидкої розплати", тому що інспектори ОЗХО (Організація із заборони хімічної зброї) прибудуть до Сирії тільки в суботу, 14 квітня.

Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей померли жахливою смертю через хімічну атаку. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. В уряді США наголосили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.

Згодом, глава Білого дому Дональд Трамп із безпрецедентною рішучістю прокоментував хімічну атаку в Сирії, засудивши дії Башара Асада та пригрозивши главі Кремля Володимиру Путіну "сплатою великої ціни" за підтримку сирійського диктатора.

Теги: Новини політики Великобританія Війна у Сирії Новини США Дональд Трамп Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
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