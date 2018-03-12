Тереза Мей зачарувала весняним образом: яскраві фото
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, яку по праву можна назвати однією з найвпливовіших жінок світу, вразила яскравим та стильним "луком".
Глава британського уряду здивувала своїм весняним образом у Вестмінстерському абатстві, що в Лондоні. Там відбулась служба в честь Дня співдружності націй. Відомо, що в урочистостях взяла участь і королівська сім'я.
Читайте також: Бріджит Макрон засвітила стрункі ноги на офіційному заході: фото
Для особливого заходу Тереза Мей обрала ефектне вбрання. Прем'єр-міністр одягла витончену червону сукню та капелюшок з бантом такого ж кольору. Політик доповнила образ лаковими червоними туфлями та чорним плащем. Елегантне намисто з перлинок вишукано пасувало до вбрання Терези Мей.
Зазначимо, що це вдруге політик з'явилась у цьому яскравому одязі. Так, у червоній сукні та капелюшку Тереза Мей побувала на урочистому параді в Королівській військовій академії в Сандхерст. Захід відбувся в квітні 2017 року.
Тереза Мей на урочистому прийомі в Лондоні
Яскравий образ Терези Мей
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей
Тереза Мей здивувала весняним образом
Стильний "лук" Терези Мей