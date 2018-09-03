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Терезу Мей можуть позбавити прем'єрського крісла

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Тереза Мей
Тереза Мей / zik.ua

20 депутатів із Консервативної партії Терези Мей приєдналися до громадської кампанії Stand Up 4 Brexit та виступили проти її плану щодо виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Times.

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Парламентарі невдоволені поступливістю прем'єр-міністра Великобританії. Серед них – колишня голова міністерства з питань міжнародного розвитку Пріті Пател і екс-голова партії Іан Данкан Сміт.

За оцінками експертів вплив Stand Up 4 Brexit досяг рівня, за допомогою якого вони можуть спробувати позбавити Терезу Мей прем'єрського крісла на щорічному з'їзді Консервативної партії, який почнеться в кінці цього місяця. Нібито її місце може зайняти екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон.

Британський політик Борис Джонсон
Британський політик Борис Джонсон

Видання Times відзначає, що дійсне число прихильників кампанії в парламенті може бути значно вище, проте ще не всі депутати повідомили про свою позицію.

Мета руху громадської кампанії Stand Up 4 Brexit, яка виступає проти плану щодо виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, полягає в перегляді плану Мей, яка нібито готова піти на дуже великі поступки Євросоюзу після "розлучення". Де-факто, це означає зрив переговорів між Лондоном і Брюсселем, які перебувають на завершальній стадії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС може призвести до того, що Brexit доведеться скасувати.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей Brexit
Джерело: 24 канал
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