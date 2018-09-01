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Терезу Мей знову спровокували на дивакуваті танці: кумедне відео

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Тереза Мей знову дивно танцювала в Африці
Тереза Мей знову дивно танцювала в Африці / Кадр з відео

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вкотре підкорила мережу дивним танцем.

Під час свого турне Африкою Мей відвідала Кенію.

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На території кампусу ООН в Найробі вона зустрілась з дітьми і на пропозицію одного зі школярів британська прем'єрка виконала кілька рухів.

Її танець швидше нагадував хворобливі конвульсії, але місцевим він сподобався, дехто навіть аплодував.

Дивіться відео з дивним танцем Терези Мей у Кенії:

До слова, раніше під час візиту до ПАР Тереза Мей відвідала школу у Кейптауні, де танцювала під місцеві народні танці.

Дивіться відео з танцем Терези Мей у ПАР:

 

Теги: Великобританія Тереза Мей Африка Кенія Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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