Терезу Мей знову спровокували на дивакуваті танці: кумедне відео
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вкотре підкорила мережу дивним танцем.
Під час свого турне Африкою Мей відвідала Кенію.
Дивіться також: "Сполучені Штати Нідерландів": Трамп оконфузився на очах у дітей
На території кампусу ООН в Найробі вона зустрілась з дітьми і на пропозицію одного зі школярів британська прем'єрка виконала кілька рухів.
Її танець швидше нагадував хворобливі конвульсії, але місцевим він сподобався, дехто навіть аплодував.
Дивіться відео з дивним танцем Терези Мей у Кенії:
До слова, раніше під час візиту до ПАР Тереза Мей відвідала школу у Кейптауні, де танцювала під місцеві народні танці.
Дивіться відео з танцем Терези Мей у ПАР:
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки4 січня 2016 , 00:25