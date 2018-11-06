Територія Куяльницького лиману стане курортом державного значення, – Максим Степанов

Присвоєння території Куяльницького лиману в Одеській області статусу курорту державного значення збереже його природні властивості і дозволить розвивати напрямок медичного туризму.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов під час засідання комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

"Наш Куяльник – унікальний курорт, і для нас важливо, по-перше, його збереження, а по-друге, розвиток. Статус курорту державного значення дасть йому необхідні гарантії і захист", – заявив Максим Степанов.

Профільний комітет одноголосно схвалив законопроект №8502, ініційований главою області Максимом Степановим і внесений рядом народних депутатів. Таким чином, комітет рекомендував Верховній Раді прийняти його в першому читанні, об'єднавши з ідентичним проектом №8502-1.

Степанов підкреслив, що за своїми лікувальними якостями Куяльницький лиман не поступається курортам Мертвого моря. Але без статусу Держкурорту природні властивості лиману недостатньо захищені. "Щоб їх не втратити, необхідно більш жорстке регулювання з боку держави", – сказав губернатор.

Також він вважає, що новий статус розширить можливості регіону для залучення інвестицій в розвиток інфраструктури території та стане гарантією інвестицій малого і середнього бізнесу, який вже тут працює.

Степанов підкреслив, що буде наполегливо займатися просуванням цього законопроекту, поки ВР не прийме його в цілому.

Нагадаємо, в квітні глава Одеської ОДА Максим Степанов звернувся до керівництва всіх фракцій Верховної Ради з ініціативою присвоєння території Куяльницького лиману статусу курорту державного значення. У червні цей законопроект був зареєстрований в ВР.

Природні ресурси Куяльницького лиману (лікувальні грязі та джерела мінеральних вод) дозволяють проводити лікування і профілактику широкого спектру захворювань від травм опорно-рухового апарату до кишково-шлункового тракту.