Термін дії обмежень щодо Саакашвілі завершився
В ніч з 5 на 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд з Києва, обраного лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
26 січня Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського районного суду Києва від 11 грудня і частково задовольнив клопотання прокуратури про обрання Саакашвілі запобіжного заходу у рамках інкримінованого кримінального провадження.
Читайте також: Я не хочу бути президентом України, – Саакашвілі у інтерв'ю Die Zeit
Після закінчення терміну дії запобіжного заходу Саакашвілі більше не обмежений нічим, крім зобов'язання як підозрюваного отримувати повістки і з'являтися за викликом на слідчі дії.
Щоб продовжити терміни дії запобіжного заходу Саакашвілі, Генпрокуратура повинна звернутися в суд і аргументовано вказати причини, чому вони пропустили строки подачі клопотання про продовження термінів,
– додав адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.
Адвокат припускає, що рішення не продовжувати запобіжний захід Саакашвілі може бути пов'язане з наміром влади "очистити" статус політика для підготовчих дій, пов'язаних з незаконним примусовим видворенням його з України, або "готувати ґрунт" для екстрадиції Саакашвілі в Грузію.