Термін дії обмежень щодо Саакашвілі завершився

В ніч з 5 на 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд з Києва, обраного лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

26 січня Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського районного суду Києва від 11 грудня і частково задовольнив клопотання прокуратури про обрання Саакашвілі запобіжного заходу у рамках інкримінованого кримінального провадження.

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Після закінчення терміну дії запобіжного заходу Саакашвілі більше не обмежений нічим, крім зобов'язання як підозрюваного отримувати повістки і з'являтися за викликом на слідчі дії.

Щоб продовжити терміни дії запобіжного заходу Саакашвілі, Генпрокуратура повинна звернутися в суд і аргументовано вказати причини, чому вони пропустили строки подачі клопотання про продовження термінів,

– додав адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

Адвокат припускає, що рішення не продовжувати запобіжний захід Саакашвілі може бути пов'язане з наміром влади "очистити" статус політика для підготовчих дій, пов'язаних з незаконним примусовим видворенням його з України, або "готувати ґрунт" для екстрадиції Саакашвілі в Грузію.