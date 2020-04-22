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      Термін можливої заборгованості з комуналки продовжили: подробиці

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      Час можливої заборгованості з комуналки прововжили / Фото 24 каналу

      На період карантину сплату за комунальні послуги українцям не скасували, але запровадили ряд пільг. Так, зокрема отримувачі субсидії можуть заборгувати за комунальні послуги і не втрати виплат.

      Відтепер борг за комунальні послуги може сягати трьох місяців, замість запроваджених раніше двох. Таке рішення схвалили під час засідання Кабміну 22 квітня, пише 24 канал.

      До слова Депутати пропонують списати борги за комуналку: що відомо про законопроєкт

      Також на час карантину з українців не будуть стягувати штрафи за несвоєчасну оплату комуналки. Це не означає, що сплачувати за платіжками зовсім не потрібно, але поки "кари гривнею" за це не буде.

      Нагадаємо. Раніше, у докарантинні часи, субсидію не призначали у разі простроченої понад місяць заборгованості з оплати комунальних послуг на суму 1400 гривень.

      Скорочення субсидій

      З державного бюджету на 2020 рік виділили майже 65 мільярдів гривень на Фонд боротьби з коронавірусом. Ці кошти визбирували з різних статей витрат держави. Зокрема, значно скоротили видатки на житлові субсидії – на 8,2 мільярда гривень.

      Раніше у бюджеті було закладено 48 мільярдів гривень. Це означає або зменшення розміру субсидій або зменшення кількості сімей, які їх отримують


      Фінансові полегшення в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Уряд Шмигаля Новини України Пенсія Міністерство соціальної політики Кабінет Міністрів України Гроші Комунальні послуги Субсидії
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