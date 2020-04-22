Термін можливої заборгованості з комуналки продовжили: подробиці

На період карантину сплату за комунальні послуги українцям не скасували, але запровадили ряд пільг. Так, зокрема отримувачі субсидії можуть заборгувати за комунальні послуги і не втрати виплат.

Відтепер борг за комунальні послуги може сягати трьох місяців, замість запроваджених раніше двох. Таке рішення схвалили під час засідання Кабміну 22 квітня, пише 24 канал.

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Також на час карантину з українців не будуть стягувати штрафи за несвоєчасну оплату комуналки. Це не означає, що сплачувати за платіжками зовсім не потрібно, але поки "кари гривнею" за це не буде.

Нагадаємо. Раніше, у докарантинні часи, субсидію не призначали у разі простроченої понад місяць заборгованості з оплати комунальних послуг на суму 1400 гривень.

Скорочення субсидій

З державного бюджету на 2020 рік виділили майже 65 мільярдів гривень на Фонд боротьби з коронавірусом. Ці кошти визбирували з різних статей витрат держави. Зокрема, значно скоротили видатки на житлові субсидії – на 8,2 мільярда гривень.

Раніше у бюджеті було закладено 48 мільярдів гривень. Це означає або зменшення розміру субсидій або зменшення кількості сімей, які їх отримують



Фінансові полегшення в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу