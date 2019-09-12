Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, – ЄБА

Європейська бізнес асоціація заявила, що термінове прийняття законопроєкту 1210 негативно позначиться не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету.

"Впровадження таких масштабних змін в такі стислі терміни містять значні ризики для бізнесу, ставить під загрозу ведення діяльності добросовісних платників, що негативно позначиться на інвестиційному кліматі, і зрештою, на доходах бюджету", – говориться у листі Європейської бізнес асоціації на адресу голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

У листі вказується, що законопроєкт містить ряд норм, які бізнес сприймає, як відмову від позитивних досягнень, які досягнуті внаслідок попередніх змін в законодавство. Зокрема, ризики для підприємців – експортерів несе пропонована практика донарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Загалом у листі вказано 12 пунктів, які потребують, за даними експертів ЄБА, перегляду. Так, наприклад, різке збільшення рентної плати за користування корисними копалинами порушує ряд принципів, на яких обґрунтовується податкове законодавство України, і в результаті негативно позначиться на бюджетних надходженнях, сказано в листі.

Крім того, стурбованість викликає можливість істотного збільшення термінів проведення податкових перевірок та введення штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації податкових накладних.

В цілому Європейська асоціація рекомендує доопрацювати законопроєкт і запропонувала свою допомогу в роботі над ним.

Експерти асоціації висловлюють своє переконання щодо необхідності продовження роботи над законопроєктом і про необхідність внесення до нього істотних змін,

– говориться в листі.

Нагадаємо, законопроєкт 1210 покликаний внести зміни до податкового кодексу України вже викликав широку критику в суспільстві.

Так, зокрема, союз підприємців України закликав відкликати законопроєкт, як такий, який шкодить розвитку бізнесу.