Термінові дебати ПАРЄ: які важливі питання щодо агресії РФ в Україні обговорять у Страсбурзі

24 січня у французькому Страсбурзі на сесії ПАРЄ на термінових дебатах першим у порядку денному обговорять українське питання щодо агресії Росії. За їх підсумками мають прийняти відповідну резолюцію.

У документі йдеться про вимогу вільного судноплавства, засудження побудови мосту через Керченську протоку та найголовніше – визнання захоплених Росією українських моряків військовополоненими. Уперше світова спільнота зможе надати кремлівським бранцям такий статус.

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У результаті агресії росіян, троє українських моряків, яких захопили російські силовики в Керчинській протоці 25 листопада 2018 року, отримали серйозні ушкодження.

Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.

Серед поранених й син Віктора Сороки, Василь. У хлопця ось-ось через відсутність лікування може початися висихання руки.



Український полонений моряк Василь Сорока та його батько Віктор

Він розповів, що рука Василя дуже спухла – зараз вона у два рази більша, ніж потрібно.

Маємо підставу думати про те, що Російська Федерація використовує факт не надання кваліфікованої меддопомоги, щоб зламати хлопців,

– зазначив батько полоненого моряка.

За 60 днів полону українських моряків російська влада не надала жодного офіційного медичного підтвердження їхнього стану здоров'я. А нещодавно з'ясувалося, що поранених збираються перевезти з лазарету СІЗО до слідчого ізолятору Лефортово. Це лише ускладнить становище моряків, адже там подібного лазарету немає.

У Франції разом з батьком військовополоненого моряка Віктором Сорокою Україну представляють представник Людмили Денисової, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – Олег Трохименко, правозахисниця Марія Томак, а також захисник українських моряків, російський адвокат Микола Полозов.

В цій резолюції все буде названо своїми іменами, тобто військовополонені називатимуться військовополоненими. Такі невеликі кроки – це початок політичного тиску на Кремль,

– зазначив Полозов.

У разі ухвалення документ ПАРЄ стане першим міжнародним визнанням захоплених росіянами українських моряків військовополоненими.

Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати.

Резолюція має і юридичну важливість, адже на неї зможуть посилатися міжнародні кримінальні суди, які розглядатимуть позови України проти Росії.

До слова, у своєму зверненні до ПАРЄ президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що вважає – агресивні дії Росії, зокрема анексія Криму, спричинили тривожну політичну ситуацію для РЄ. Однак при цьому лідер країни, яка зараз головує в комітеті міністрів Ради Європи, не хоче виходу РФ з організації.