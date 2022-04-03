Терміново потрібне незалежне розслідування, – фон дер Ляєн про звірства росіян на Київщині

3 квітня 2022 , 16:46
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Джерело:

твітер Урсули фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на бучанську різанину під Києвом. Очільниця Єврокомісії вимагає термінове розслідування.

Винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності

Урсула фон дер Ляєн написала у твітері, що в Єврокомісії вражені "невимовними страхами", які фіксують у районах Київщини, що покинули російські військові.

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Вона заявила про потребу в терміновому незалежному розслідуванні. Фон дер Ляєн запевнила, що винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності.

Вражені повідомленнями про невимовні страхи в районах, з яких йде Росія. Терміново потрібне незалежне розслідування. 
Винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності,
– написала президентка Єврокомісії.

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Автор: Михайло Гема