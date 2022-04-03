Терміново потрібне незалежне розслідування, – фон дер Ляєн про звірства росіян на Київщині
Джерело:твітер Урсули фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на бучанську різанину під Києвом. Очільниця Єврокомісії вимагає термінове розслідування.
Винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності
Урсула фон дер Ляєн написала у твітері, що в Єврокомісії вражені "невимовними страхами", які фіксують у районах Київщини, що покинули російські військові.
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Вона заявила про потребу в терміновому незалежному розслідуванні. Фон дер Ляєн запевнила, що винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності.
Вражені повідомленнями про невимовні страхи в районах, з яких йде Росія. Терміново потрібне незалежне розслідування.
Винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності,
– написала президентка Єврокомісії.
Реакція світу на бучанську різанину: коротко
- Після того, як російські військові покинули Київщину, з'явилися моторошні фото з Бучі, Ірпеню та Гостомеля.
- Після окупантів на вулицях залишилося багато тіл убитих цивільних. Зокрема, в Бучі у братських могилах поховано майже 300 людей.
- Геноцид українців засудили ряд міжнародних чиновників. Наприклад, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований звірствами російської армії на Київщині. Він наголосив, що на Росію чекають нові санкції.
- Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших українських містах.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації відправити місію в Бучу для збору доказів.
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