На Тернопільщині біля траси знайшли загадкові людські рештки

У селі Городище, що на Тернопільщині, під час ремонтних робіт на дорозі знайшли людські рештки. Правоохоронці не виключають, що вони можуть належати жертві Другої світової війни.

Людські рештки знайшли на автошляху М-30 у Тернопільській області. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 міста Бережани.

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Точний вік решток встановить експертиза. Однак, є припущення, що ці останки можуть належати жертві Другої світової війни. Як пояснив староста села Городище, саме на тій ділянці, де знайшли людські рештки, проходила лінія фронту.

Правда це чи ні – має підтвердити судово-медична експертиза. Про даний випадок правоохоронці повідомили співробітників обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини,

– зазначили у поліції.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 про вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

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