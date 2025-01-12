Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

Дивіться також На Київщині батьки покинули новонароджену дитину у сумці на вулиці, бо "не могли прогодувати"

Ще одному лікарю повідомили про підозру через смерть дитини

Тернопільська прокуратура продовжує розслідувати факт смерті однорічного хлопчика під час лікування зубів. Нині стало відомо, що про підозру повідомили ще одному лікарю стоматології через неналежне виконання професійних обов'язків – хірургу.

Мовиться про хірурга-стоматолога, за консультацією до якого звернулися батьки. Так, слідство встановило, що у серпні 2023 року лікар виявив множинний карієс та скерував дитину на операцію під загальним наркозом. Однак хірург не зібрав повну та детальну інформацію щодо стану дитини та наявності у неї попередніх захворювань. Крім того, хірург також не проконсультувався з іншими лікарями та проігнорував той факт, що аналізи хлопчика свідчили про наявність запальних процесів в організмі.

Так, 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі Тернополя під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації, на жаль, хлопчик помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

Наразі судово-медична експертиза встановила, що попередньою причиною смерті хлопчика стала гостра легенево-серцева недостатність.

Крім того, про підозру повідомили й лікарю-анастезіологу, що теж брала участь в оперативному втручанні. Їй оголосили підозру 13 грудня 2024 року за фактом неналежного виконання професійних обов'язків. Її відсторонили від посади і вже обрали запобіжний захід.