Терорист Прилєпін, Стівен Сігал і Чичерина створили у Росії партію "За правду": що про це відомо

Російський письменник-бойовик Захар Прилєпін, який воював проти України на Донбасі, створив партію у Москві. У "з'їзді" взяли участь актори Стівен Сігал, Олександр Казаков (як і Прилепин, був радником глави бойовиків "ДНР") та Іван Охлобистін, музиканти Юлія Чичеріна, Олексій Піддубний (Джанго) та інші.

З'їзд політсили відбувся у будівлі Центрального телеграфу у Москві. Спочатку Прилєпін відповів на питання, проходячи перевірку на поліграфі, а потім виступив з програмної промовою. Про це повідомляє "Новая газета".

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Він також висловився проти чинної російської політичної еліти через її "віддаленість від населення". За словами Прилєпіна, еліти сформувалися "після 1991 року в часи ліберального порядку" і лише "мімікрували" під "патріотичні тренди".



Захар Прилєпін пройшов перевірку на поліграфі / Фото "Новости Донбасса"

Ексбойовик також наголосив, що "партія" збирається брати участь у виборах в російську Держдуму.

Сам Прилєпін обиратися в парламент не збирається, проте планує висунути від партії актора Стівена Сігала. Після того, як інші учасники з'їзду нагадали, що у актора є громадянство США і Сербії, Сігал відмовився від пропозиції.

Бог є. Батьківщина одна. Сім'я – союз чоловіка і жінки. Захищати батьківщину зі зброєю в руках –норма. Експансія – дипломатична, культурна, політична, мовна і військова – норма, – наголосив терорист.

Відзначимо, що до складу партії також увійшов нещодавно переданий в межах обміну організатор трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року – Євген Мефьодов. Він російський громадянин, який навесні 2014 року переїхав до Одеси, де навчав місцевих прихильників "русского мира" тактиці і прийомам вуличних боїв.

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Євген Мефьодов на з'їзді партії Прилєпіна у Москві / Фото Думская



Мефьодов брав участь у провокаціях в Одесі 2 травня 2014 року / Фото Думская

Що відомо про Захара ПрилєпінаВ Україні Захар Прилєпін відомий своєю підтримкою донецьких бойовиків "ДНР" на Донбасі. Письменник був заступником командира одного із підрозділів окупантів, у зв'язку з чим СБУ звинуватила його у тероризмі.

Також він був радником ексватажка бойовиків Олександра Захарченка, якого вбили 31 серпня 2018 року у Донецьку.



Прилєпін раніше неодноразово зізнавався у вбивствах людей, зокрема і на території Донбасу.



Зараз Захар Прилєпін входить у комісію при президенті Володимирі Путіні, яка обговорює поправки до Конституції РФ.