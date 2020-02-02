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      Терорист Прилєпін, Стівен Сігал і Чичерина створили у Росії партію "За правду": що про це відомо

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      З'їзд "партії" Прилєпіна у Москві / novosti.dn.ua

      Російський письменник-бойовик Захар Прилєпін, який воював проти України на Донбасі, створив партію у Москві. У "з'їзді" взяли участь актори Стівен Сігал, Олександр Казаков (як і Прилепин, був радником глави бойовиків "ДНР") та Іван Охлобистін, музиканти Юлія Чичеріна, Олексій Піддубний (Джанго) та інші.

      З'їзд політсили відбувся у будівлі Центрального телеграфу у Москві. Спочатку Прилєпін відповів на питання, проходячи перевірку на поліграфі, а потім виступив з програмної промовою. Про це повідомляє "Новая газета".

      До теми: Російський письменник-бойовик Прилєпін шокував заявою, як вбивав людей на Донбасі

      Він також висловився проти чинної російської політичної еліти через її "віддаленість від населення". За словами Прилєпіна, еліти сформувалися "після 1991 року в часи ліберального порядку" і лише "мімікрували" під "патріотичні тренди".


      Захар Прилєпін пройшов перевірку на поліграфі / Фото "Новости Донбасса"

      Ексбойовик також наголосив, що "партія" збирається брати участь у виборах в російську Держдуму.

      Сам Прилєпін обиратися в парламент не збирається, проте планує висунути від партії актора Стівена Сігала. Після того, як інші учасники з'їзду нагадали, що у актора є громадянство США і Сербії, Сігал відмовився від пропозиції.

      Бог є. Батьківщина одна. Сім'я – союз чоловіка і жінки. Захищати батьківщину зі зброєю в руках –норма. Експансія – дипломатична, культурна, політична, мовна і військова – норма, – наголосив терорист.

      Відзначимо, що до складу партії також увійшов нещодавно переданий в межах обміну організатор трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року – Євген Мефьодов. Він російський громадянин, який навесні 2014 року переїхав до Одеси, де навчав місцевих прихильників "русского мира" тактиці і прийомам вуличних боїв.

      Знайте більше: Чому на волю виходять терористи, які допомагали російським окупантам


      Євген Мефьодов на з'їзді партії Прилєпіна у Москві / Фото Думская


      Мефьодов брав участь у провокаціях в Одесі 2 травня 2014 року / Фото Думская

      Що відомо про Захара ПрилєпінаВ Україні Захар Прилєпін відомий своєю підтримкою донецьких бойовиків "ДНР" на Донбасі. Письменник був заступником командира одного із підрозділів окупантів, у зв'язку з чим СБУ звинуватила його у тероризмі.
      Також він був радником ексватажка бойовиків Олександра Захарченка, якого вбили 31 серпня 2018 року у Донецьку.

      Прилєпін раніше неодноразово зізнавався у вбивствах людей, зокрема і на території Донбасу.

      Зараз Захар Прилєпін входить у комісію при президенті Володимирі Путіні, яка обговорює поправки до Конституції РФ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини політики Новини Росії Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території Новини Донецька
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