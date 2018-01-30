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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Терористи "ДНР" згадали про російське коріння Vodafone і запропонували їм піти на хитрість

18:29, сьогодні 1044 Читать новость на русском
Терористи
Терористи "ДНР" зробили Vodafone ділову пропозицію Запропонувати зміну / Соцмережі

Терористи так званої "ДНР" дозволяють компанії "Vodafone Україна" працювати на окупованій території, щоправда для цього вона має заплатити за спожиту базовими станціями електроенергію. Крім того, бойовики пропонують мобільному оператору передавати сигнал через Ростов-на-Дону.

Зокрема, так званий "міністр зв'язку республіки" Віктор Яценко зауважив, що просив керівництво "Vodafone Україна" надіслати в "ДНР" фахівців для відновлення устаткування, пише "Деловая столица".

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За його словами, під час тієї бесіди він також дав зрозуміти компанії, що український зв'язок не працюватиме в зоні окупації до тих пір, поки Vodafone не погодиться платити за спожиту базовими станціями електроенергію.

"Ми озвучували нашу потребу в інженерному обслуговуванні та верифікації мережі. Але Рубан (очільниця прес-служби "Vodafone Україна" – "24") відповіла, що це неможливо. Це підтверджує той факт, що компанія Vodafone є не зацікавленою у підвищенні якості послуг або роботі на території "Донецької народної республіки", – переконує фейковий міністр.

Водночас так званий чиновник підкреслив, що знає, як зробити так, щоб український оператор запрацював в ОРДЛО.

У нас є чергова пропозиція українській стороні та компанії Vodafone. Технічно ми маємо можливість прийняти їх сигнал в Ростові-на-Дону, а потім транспортувати його в "ДНР". Як ми знаємо, основним бенефіціаром "Vodafone Україна" є російська компанія МТС. якщо "Vodafone" заборонено мати будь-які контакти та контракти з "ДНР", то можна спробувати вирішити проблему таким чином,
– додав Яценко.

Нагадаємо, 11 січня на окупованих територіях Донбасу повністю зник мобільний зв'язок Vodafone через порив магістрального оптоволоконного кабелю.

У зв'язку з цим ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявлив про можливість введення зовнішнього управління на окупованій території щодо цієї компанії мобільного зв’язку.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька мобільні пристрої Мобілізація
Джерело: 24 Канал
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