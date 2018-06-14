Терористи розстрілювали ІЛ-76 без шансу вижити, – журналіст згадав про трагедію збитого літака

14 червня – четверті роковини трагедії ІЛ-76, який бойовики збили над Луганським аеропортом. На борту було 40 десантників та 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Невідомо чи можна було тоді зробити по-іншому. Луганський аеропорт був в оточенні.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий журналіст Євген Назаренко.

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"Це катастрофа. Насправді, військова праця – дуже складна штука, яку осягнути цивільним розумом не легко. Я не схиляюся до того, що треба розіп’яти генерала Назарова. На той час туди було відправлено досить бортів успішно. В цю ніч туди мало відправитися 4 борти. Один сів успішно, другий збили, третій розгорнули в повітрі, четвертий з боєкомплектом так і не вилетів", – сказав журналіст.

За його словами, планувалося накопичити силу луганського аеропорту, щоб звідти завдати удару по терористах у Луганську і відрізати їх від кордону.

Я розмовляв з військовими і вони сказали, що тоді міг бути супровід, навіть враховуючи те, що це була ніч і супровід вертолітами б був дуже важким. За підручниками, його могли б супроводжувати військові винищувачі, які мали б завдати удари по точках бойовиків і погасити вогневі точки противника. Тоді літак зміг би сісти. Цього не було зроблено. Чому? Сказати не можу,

– резюмував Євген Назаренко.

Він зазначив, що теплові пастки викидає сам транспорт. Коли вони знають, що у ворога є ПЗРК (ракетні комплекси, які наводяться на тепло), викидається з літака теплова пастка, на яку реагує ракета. ІЛ-76 викинув цю пастку. ПЗРК стріляв двічі: перший постріл потрапив у пастку, інший у літак. Однак, це його все одно не збило. Вони підбили двигун, але літак продовжував рухатись.

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"Річ у тому, що коли він сідає, то потім різко йде вниз, починає вирівнюватись і сідати. Саме в цей час він дуже повільний. Коли він вже горів, але ще був рухомий, терористи розстріляли його з зеніток. Вони стріляли з запалювальними патронами. Дальність була невелика. Вони просто його розірвали. Загорілося топливо і він зірвався. Шансів не було ніяких", – наголосив військовий журналіст.

Нагадаємо, Павлоградський міжрайонний суд визнав винним генерал-майора Віктора Назарова у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76. Назарова засудили до 7 років тюрми.



У зв'язку з оголошенням вироку Назарову, Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність створення спеціальних військових судів. А начальник Генштабу Віктор Муженко назвав вирок "небезпечним прецедентом".