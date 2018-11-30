"Терпець може увірватися": у Росії пригрозили окупувати Львів і Київ

У Росії продовжують робити агресивні заяви щодо України. Так, у МЗС РФ офіційно заявили, що якщо в Україні продовжаться напади на дипломатичні представництва Росії, то "у російської громадськості може урватися терпець", а Кремль може задуматися про напад на ті українські регіони, в яких це відбувається.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова на брифінгу в Москві, передає УНІАН.

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Вона зазначила, що в інтернеті є багато відеороликів, де "українські радикали" атакують посольства і консульства Росії.

"У мене тільки одне запитання: в Україні розуміють, що в якийсь момент у російської громадськості просто може увірватися терпець? І я хочу просто нагадати, що українські дипломатичні і консульські представництва тут працюють (в Росії – 24 канал). Є межа народному терпінню", – сказала Захарова.

За її словами, провокації щодо російських дипломатів і дипломатичних установ здійснюють радикали, а тисячі росіян вимагають "припинити це свавілля". Речниця відомства також запевнила, що Росія буде охороняти дипломатичні структури України на території своєї країни.

"Мені здається, в Україні повинні це розуміти, що безумовно Москва робитиме все, щоб залишатися прихильником конвенцій про дипломатичні відносини, охороняти дипломатичні структури України, але є межа народному терпінню. Про це потрібно пам'ятати", – додала росіянка.

Водночас, представниця МЗС РФ виключила можливість перенесення російських дипломатичних консульств із Києва та Львова на окупований Донбас через постійні акції протесту біля російських дипустанов у цих містах. Проте, вона допустила можливість окупації Києва і Львова.

Наш недавній історичний приклад говорить про те, що іноді не потрібне перенесення, а іноді так виходить, що змінюється статус дипломатичних представництв. У нас, приміром, було генеральне консульство в Сімферополі, а потім стало представництво закордонних справ у регіоні. Виходить ось так,

– заявила Захарова.

Нагадаємо, українці періодично виходять на акції протесту до російських дипустанов з вимогою припинити агресію проти України. Так, 26 листопада у Львові активісти кількох організацій та інші небайдужі громадяни зібралися біля генерального консульства Російської Федерації та протестували проти відкритої агресії Кремля, зокрема нападу на українські кораблі в Азовському морі та захоплення моряків. Такі ж акції пройшли і в Харкові, Києві, Одесі.

Що відомо про агресію Росії в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.