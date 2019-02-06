Терпець урвався: одеська активістка заявила, що за нею стежать

Журналістка Катерина Маденс заявила, що вже близько місяця щодня за нею стежать. За її словами, все почалося після одного з її дописів на Facebook-сторінці.

"Це відбувається абсолютно кожен день. Вранці і ввечері. Абсолютно кожен день", – зазначила журналістка.

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Журналістка видання "Громадське слідство" написала, що це може бути спробою тиску і залякуванням.

А почалося все це через кілька днів після мого поста про Догтаун і Єсенович,

– висловила своє припущення Катерина.

Вона додала, що якщо так буде продовжуватися і далі, то журналістка напише заяву у поліцію.

У свою чергу, громадські активісти, які стежать за розслідуванням убивства активістки Катерини Гандзюк, зазначили, що дівчина пише про корупцію в органах влади в Одесі та безпосередньо про мера Труханова і його “бізнес-партнера” Володимира Галантерника.

Разом зі своїм чоловіком Катерина багато працювала і писала зокрема і про замах на активіста Олега Михайлика,

– додали активісти на Facebook-сторінці.

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Вони нагадали, що Катя Гандзюк почала помічати, що за нею стежать як мінімум за півроку до нападу.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.