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Терпіти це не будемо, – Лукашенко жорстко відповів Росії щодо "молочної війни"

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Терпіти це не будемо, – Лукашенко жорстко відповів Росії щодо "молочної війни"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що плани Росії щодо обмеження поставок молочної продукції з його країни без відповіді не залишаться. За його словами, Білорусь віддаватиме своє молоко Росії за тією ціною, яку вони вважають за потрібне.

Відповідні слова білоруського лідера передає його прес-служба.

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"Але хочу сказати, що без відповіді такі речі не залишаться. Ми просто терпіти це не будемо. Тому що мене спецслужби інформують, що завезли (до Росії – 24") з Нової Зеландії або звідкись сухе молоко (це їхня справа), з'явилися надлишки, і вони починають нас притримувати, поки реалізують те молоко за високими цінами. Тому їм не подобається дешеве молоко", – підкреслив він.

За його словами, Білорусь віддаватиме своє молоко за тією ціною, яку вони вважають за потрібне.

"Вони (російська влада – "24") нехай росіянам збільшують ціну, якщо там вже російські люди, москвичі або пітерці, об'їлися новозеландським молоком. Тому мене цікавить, як вирішується це питання", – додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що з 6 березня 2018 року Росія запроваджує обмеження на ввезення молока та іншої молочної продукції з Білорусі. Раніше вони хотіли заборонити білорусам постачати свої товари з 26 лютого.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко
Джерело: 24 Канал
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