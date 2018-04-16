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Терористична загроза в Росії залишається на попередньому рівні, – Дуров про блокування Telegram

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Павло Дуров
Павло Дуров / Фото з вільних джерел

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що месенджер продовжить відстоювати право росіян на таємницю переписки. Також він розповів, які наслідки можуть виникнути після блокування Telegram на території Росії.

Про це повідомляють "РИА Новости".

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Перш за все, Дуров підкреслив незаконність рішення про блокування Telegram в Росії. Він вважає, що блокування ускладнить життя 15 мільйонів росіян, так як Telegram без VPN може бути недоступним.

Сьогодні вранці, 16 квітня, влада Росії почала блокування месенджера, тому на деяких операторах зв’язку сервіс може працювати нестабільно. Ми вважаємо рішення про блокування антиконституційним,
– наголосив Павло Дуров.

Після рішення про блокування деякі особисті дані росіяни перейдуть в контрольовані з США мессенджери WhatsApp та Facebook. Це вдарить по національній безпці Росії, впевнений Дуров.

Терористична загроза в Росії залишається на попередньому рівні, так як екстремісти продовжать користуватися шифрованними каналами зв'язку в інших мессенджерах, або через VPN,
– підкреслив він.

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Нагадаємо, 16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram. Раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.

Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".

Теги: Новини Росії Техно Інтернет Павло Дуров Telegram
Джерело: 24 Канал
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