Тещу Притули і Хомутинніка, яка переїхала хлопчика з мамою, можуть визнати неосудною

Про ДТП за участі тещі Притули та Хомутинніка – Лілії Сопельник – яка переїхала жінку та її 9-річного сина – у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом говорили адвокат родини постраждалих Юрій Сухов та адвокатка водійки авто Олена Сторожук.

Що відомо про ДТП за участі тещі Притули

В кінці серпня 2019 року в одному київських дворів Києва сталася жахлива ДТП. Жінка, за кермом автомобіля Mazda раптом різко полетіла заднім ходом і наїхала на мати з 9-річним сином, які нічого не підозрюючи, просто йшли провулком.

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На щастя, і хлопчик – його звати Ростислав – і його мати, Анжела Печенізька, залишилися живі, але з важкими травмами потрапили до лікарні.

Водійкою, яка на них наїхала, виявилася п’ятдесяти дев’ятирічна Лілія Сопельник, яка також є тещею відомого шоумена Сергія Притули та екснардепа Віталя Хомутинніка. За попередньою версією, жінка переплутала педалі.



Лілія Сопельник

Сам Притула після події пообіцяв у слідство не втручатися, хоча, його тещі загрожує до восьми років за ґратами.

Особисто я, як чоловік своєї дружини, звісно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя сім’я готова посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу. На що я особисто сподіваюсь. Позаяк, здоров’я дитини та мами – це основний пріоритет у цій ситуації,

– написав Притула на своїй сторінці у фейсбуці.

Тим часом Лілї Сопельник оголосили підозру за статтею, що передбачає покарання за порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень інших осіб. Шевченківський райсуд Києва посадив Сопельник під нічний домашній арешт, тобто вона не може виходити з квартири з 23:00 до 06:00.

Сопельник можуть визнати неосудною

За словами адвоката постраждалих, жодних пояснень щодо того, як трапився інцидент, ніхто не давав.

"Я чув зі ЗМІ повідомлення про те, що вона нібито переплутала педалі. І про те, що вона нібито має якесь захворювання. Ми знаємо, що офіційно вона, дійсно, має певне захворювання. Але вона про нього знала ще до того, як відбулося ДТП. Тож, якщо вона знала, що має хворобу, яка заважає керувати авто, то це – обтяжувальні обставини", – зазначив Сухов.

Натомість адвокатка Лілії Сопельник Олена Сторожук зазначила, що Лілії Сопельник стало різко погано за кермом.

Їй різко стало погано, ніякого плутання педалей не було. Необхідно встановити все у ході досудового розслідування шляхом експертиз та експериментів. Наразі у мене немає офіційного пояснення, яке можна публічно оголошувати, оскільки воно ще не перевірене,

– наголосила Сторожук.



Адвокатка Лілії Сопельник Олена Сторожук в ефірі 24 каналу

На питання журналіста Дмитра Гнапа, чи можуть, спираючися на фізичний стан, визнати Сопельний неосудною, адвокат потерпілих відповів ствердно.

Я не виключаю. Оскільки те, що я почув зараз від захисника – я так розумію, вони доводять стан неосудності або стан, в якому вона не могла керувати,

– підсумував адвокат потерпілих Сухов.

Про обрання запобіжного заходу

Адвокат родини постраждалих Юрій Сухов зазначив, що їх бентежить обрання запобіжного заходу саме у вигляді нічного домашнього арешту.

"Річ у тім, що у таких випадках, як правило, обирається запобіжний захід, чи хоча б подається клопотання щодо обрання запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою. Наскільки нам стало відомо, насправді, слідчий в той самий день, коли повідомили про підозру, підготував клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, але прокурор не підписав його і вимагав, щоб клопотання було про обрання домашнього арешту у нічний час", – розповів Сухов.



Адвокат постраждалих Юрій Сухов

Він додав, що вони звернулися до прокурора з питанням, чому склалася така ситуація.

"Це право прокурора і слідчого клопотатися про запобіжний захід, Але нас здивувало, чому прокурор не погодився з думкою слідчого. До цього часу, а це вже три з половиною місяці, відповіді немає", – пояснив адвокат постраждалих.

Ми навіть змушені були звернутися зараз до Генпрокурора Рябошакпи, щоб він провів службове розслідування. Справа в тому, що саме кримінальне провадження, умовно кажучи, від сторони потерпілих –затаємничене. Ми навіть не знали про те, що повідомили про підозру, про те, що обирався запобіжний захід, про те, що в жовтні він продовжувався. Тобто жодних документів стороні потерпілої навіть на наше клопотання і вимоги сторона обвинувачення, тобто слідчий і прокурор, не надають,

– пояснив Сухов.

Про зятя Притулу і зятя Хомутинніка

Журналіст і ведучий програми Дмитро Гнап нагадав, що Сергій Притула – зять винуватиці аварії Лілії Сопельник – публічно пообіцяв, що не втручатиметься у перебіг розслідування. однак нагадав, що є ще один зять, я не менш впливовий.

Але я нагадаю, що Сергій Притула є не єдиним зятем Сопельник. Оскільки загалом у неї дві доньки. І чоловіком її другої доньки Світлани є не менш впливовий політик – Віталій Хомутинник. Він кілька скликань поспіль був народним депутатом. І загалом був дуже впливовим у часи президентства Януковича та згодом – Порошенка. У нього є зв’язки у СБУ,

– наголосив Гнап.



Віталій Хомутиннік

Про стан потерпілих і грошову допомогу

За словами адвоката Сухова, у потерпілої були страшні травми.

"Два тижні після ДТП вона перебувала у стані, коли лікарі не давали ніяких гарантій. Вона була на межі. Зараз її виписали з лікарні, вона перебуває на амбулаторному лікуванні. Але у лютому буде ще одна операція – треба дістати уламки. У неї були дуже страшні ушкодження. У неї лише 3 ребра з 20 лишилися цілими, також був перелом стегна, ключиці, внутрішні органи фактично були розірвані. Жахлива ситуація", – розповів адвокат.

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За його словами, якщо з дитиною було не настільки все погано, то з матір'ю була дуже жахлива ситуація.

Фактично, вони два тижні вони пропонували допомогу, а ми не могли дати відповідь, а чи взагалі її приймати, який розвиток подій буде. Вони почали давити і в публічну площину навіть це переносили,

– підкреслив Сухов.

На питання, в чому проблема – прийняти допомогу, якщо є критична ситуація – адвокат пояснив, що це була позиція чоловіка потерпілої.

"Батько казав, що не буде приймати допомогу, якщо його дружина помре. Йому на роботі виділили гроші, їх вистачало на той період. Якщо буде позитивна динаміка щодо сина і дружини, тоді він казав, що можливо, буде вести якісь перемовини. Потім він обрав позицію і сказав, що не хоче з ними напряму спілкуватися. Він відкрив картку, щоб вони, якщо хочуть, вносили гроші на рахунок", – зазначив адвокат.

Ми справді опублікували офіційно цю інформацію. Вони внесли гроші. Я не знаю, чому називають суму в 245 тисяч. Наскільки я знаю, станом на вчора зранку було 195 тисяч внесено ними – саме Сопельник, від її імені. Загалом, витрачено зараз на лікування 230 тисяч. А на цю картку поступило 450 тисяч – тобто від людей, які допомогли у цій ситуації,

– стверджує Сухов.

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