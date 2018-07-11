06:33
11 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 18°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 10 липня
Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка
Вєсті.UA
20:43, 10 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Tesla частково переносить виробництво у Китай

62 Читать новость на русском
Завод Tesla
Завод Tesla / glavcom.ua

Американська приватна компанія Tesla підписала угоду з урядом китайського міста Шанхай на будівництво заводу по випуску електромобілів потужністю 500 тисяч одиниць в рік.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: "Справжня ганьба": в соцмережах поширюють відео з лінії виробництва Tesla

Повідомляється, що підписання відбулося в Fairmont Peace Hotel в Шанхаї. За словами представника шанхайської влади, доступ представників ЗМІ був обмежений.

За даними агентства, на церемонії підписання особисто був присутній засновник Tesla Ілон Маск.

Завод буде перебувати в районі Линганг поблизу аванпорту Shanghai Яньшань. Будівництво заводу повинне початися в наступному році. Він буде вважатися найбільшим іноземним виробничим проектом в історії китайського фінансового центру.

Планується, що в середу, 11 липня, Маск відвідає Пекін.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Китай Tesla Авто Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
10 липня, 23:08 Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
2760
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
10 липня, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 1088
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
2269
Секс-символ на трибуні і гумові іграшки на тренуванні – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
10 липня, 21:03 Секс-символ на трибуні і гумові іграшки на тренуванні – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1482
"Вам повезло" та "інженерне обладнЕння": наскільки грамотні українські політики у Twitter
10 липня, 20:00 "Вам повезло" та "інженерне обладнЕння": наскільки грамотні українські політики у Twitter
568
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
На відомому гірськолижному курорті в Грузії сталась надзвичайна подія: моторошні відео
 16 березня , 12:51
Прогноз погоди на 28 червня: у День Конституції дощі з грозами пронесуться всією Україною
 28 червня , 06:31
Молода вагітна жінка померла через медиків у Криму, які вигнали її на вулицю
 22 січня , 08:43
"Прийшли з ножами, закидали дітей камінням": з'явилась версія ромів щодо спалення табору в Києві
 24 квітня , 16:24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук