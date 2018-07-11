Tesla частково переносить виробництво у Китай

Американська приватна компанія Tesla підписала угоду з урядом китайського міста Шанхай на будівництво заводу по випуску електромобілів потужністю 500 тисяч одиниць в рік.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що підписання відбулося в Fairmont Peace Hotel в Шанхаї. За словами представника шанхайської влади, доступ представників ЗМІ був обмежений.

За даними агентства, на церемонії підписання особисто був присутній засновник Tesla Ілон Маск.

Завод буде перебувати в районі Линганг поблизу аванпорту Shanghai Яньшань. Будівництво заводу повинне початися в наступному році. Він буде вважатися найбільшим іноземним виробничим проектом в історії китайського фінансового центру.

Планується, що в середу, 11 липня, Маск відвідає Пекін.

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