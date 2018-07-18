Tesla Model 3 з манекеном за кермом встановив рекорд: відео

Новий електромобіль виробництва компанії Tesla Inc – Model 3 під час тестових випробувань встановив рекорд.

Про це повідомляє nextmove.de.

Tesla Model 3 протестували на полігонах Dekra в Німеччині. Електромобіль проїхав на одному заряді 1 001 км. Усю дорогу машина їхала на автопілоті. Це стало новим рекордом, раніше найвище досягнення було 975 км.

Замість водія за кермом сидів манекен Starman, це "брат" добре відомого манекена, що полетів в космос на Tesla Roadster 2.

Щоб досягти рекорду, випробувачам довелося досягти оптимальної швидкості в 36 км/год і рухатися на ній 28 годин поспіль. Model 3 споживала близько 7 кВтг енергії кожні 100 км.

Tesla Model 3 встановив рекорд: відео