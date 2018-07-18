Tesla Model 3 з манекеном за кермом встановив рекорд: відео
Новий електромобіль виробництва компанії Tesla Inc – Model 3 під час тестових випробувань встановив рекорд.
Про це повідомляє nextmove.de.
Tesla Model 3 протестували на полігонах Dekra в Німеччині. Електромобіль проїхав на одному заряді 1 001 км. Усю дорогу машина їхала на автопілоті. Це стало новим рекордом, раніше найвище досягнення було 975 км.
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Замість водія за кермом сидів манекен Starman, це "брат" добре відомого манекена, що полетів в космос на Tesla Roadster 2.
Щоб досягти рекорду, випробувачам довелося досягти оптимальної швидкості в 36 км/год і рухатися на ній 28 годин поспіль. Model 3 споживала близько 7 кВтг енергії кожні 100 км.
Tesla Model 3 встановив рекорд: відео
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