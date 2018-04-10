Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна

Компанія Tesla всіма можливими способами штовхає світ в майбутнє, і в неї це дійсно виходить. Однією з нових розробок компанії може стати революційний смартфон Tesla Phone (2018), який вже показали на відео. І судячи з ролика, це найкращий флагман на сучасному ринку смартфонів.

Дизайн, камера та основні характеристики Tesla Phone (2018)

Група дизайнерів з Concept Creator показала світу приголомшливий смартфон Tesla Phone (2018), який обладнаний за останнім словом техніки. Як можна побачити на відео, яке опублікували в мережі, головною особливістю фірмового американського смартфона є безрамковий екран із співвідношенням сторін 18:9, який займає майже весь простір на передній панелі. Зверху та знизу дисплею є невеликі рамки, в яких помістили різні датчики та модулі. Новий смартфон Tesla отримав вигнутий 5,8-дюймовий LTPS QHD + дисплей. Він підтримує 16 мільйонів кольорів.

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Задня панель Tesla Phone (2018) виконана із металу. Вона може похизуватися хіба що основною подвійною камерою із вертикальним розміщенням, прямо над якою розмістили фірмовий логотип компанії-виробника. Проте Tesla Phone (2018) не може похизуватися найкращою камерою на ринку – основна камера смартфону на 16 мегапікселів, також на передній панелі розмістили фронтальну камеру на 13 мегапікселів.



Дисплей нового Tesla Phone (2018) має округлений по краях дисплей

На бічних панелях розташовані не тільки три звичних кнопки – зниження / підвищення гучності та блокування екрану, але і спеціальний перемикач звукового режиму, який можна зустріти абсолютно у всіх смартфонах від компанії Apple. Сканер відбитків пальців вбудують в кнопку блокування, що досить незвично, адже сьогодні більшість смартфонів на ринку мають сканер на задній панелі, або вбудований сканер обличчя.



Tesla Phone (2018) має стильний дизайн та високу продуктивність

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На нижньому торці Tesla Phone (2018) розташувався роз'єм USB Type-C, який доповнений звичним 3,5-міліметровим аудіороз'ємом для підключення навушників. Дизайнери вважають, що революційний смартфон від компанії Tesla покупці зможуть купити в трьох кольорах – синьому, чорно-червоному та чорно-сріблястому.



В Tesla Phone (2018) вбудували подвійний модуль камери

В Tesla Phone (2018) вбудують процесор CorePilot MT6799 OCTA-CORE із тактовою частотою до 2,5 Ггерц. Телефон матиме 4 або 6 Гбайт оперативної пам’яті та 64 або 128 Гбайт вбудованої. Працюватиме девайс під операційною системою Android 8.0 Oreo. Також новинку обладнають батареєю на 3850 міліампер годин.

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Дата продажу та ціна Tesla Phone (2018)

Варто зазначити, що поки офіційного підтвердження про запуск виробництва телефону не було. Більше того, експерти схиляються до думки, що Tesla Phone (2018) так і не з’явиться на ринку через те, що всі сили компанії-виробника спрямовані на рішення проблем із масовим виробництвом, яке дуже сильно гальмує випуск фірмових електромобілів. Але якщо Tesla Phone (2018) таки надійде у продаж, його ціна складе від 400 до 450 доларів (10 500 – 11 700 гривень).

Презентація концепту революційного смартфону Tesla Phone (2018) – дивіться відео