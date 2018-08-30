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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Tesla презентувала аксесуар для смартфонів

292 Читать новость на русском
Tesla презентувала аксесуар для смартфонів
Tesla презентувала аксесуар для смартфонів / theverge.com

Компанія Tesla, створена Ілоном Маском, розробила власну бездротову зарядку. Пристрій вже з’явився в онлайн-магазині Tesla.

Про це повідомляє The Verge.

Пристрій можна придбати разом з інтегрованим USB-C кабелем і USB-A портом. Його можна придбати у чорному та білому кольорах з об'ємом у 6000 мАг і вихідною потужністю в 5 Вт.

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Пристрій коштує 65 доларів (1700 гривень). Для порівняння павербанк Ankers PowerCore з 10,000 мAг і 12 Вт можна купити вдвічі дешевше, щоправда, він не має функції бездротової зарядки. Бездротова зарядка RAVPower з 10400 мАг і 10 Вт можна придбати за 50 доларів (1300 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Tesla
Джерело: 24 Канал
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