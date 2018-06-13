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Tesla скорочує тисячі працівників: Маск пояснив чому

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Скорочення працівників Tesla
Скорочення працівників Tesla / Фото з вільних джерел

Засновник виробника електромобілів Tesla Ілон Маск заявив про намір скоротити 9% співробітників, щоб знизити витрати компанії та вивести її у прибуток.

Про це він написав у листі персоналу Tesla, яке опублікував у Twitter.

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Маск заявив, що скорочення працівників не вплине на показники виробництва Tesla Model 3. Як повідомляє канал CNBC, наразі у Tesla працюють близько 46 тисяч людей. Таким чином, внаслідок скорочення компанію покинуть понад чотири тисячі співробітників.

"Оскільки Tesla ще не показувала річний прибуток за майже 15 років існування, очевидно, що гроші – це не те, що нами керує. Нас надихає можливість прискорити світовий перехід на екологічно чисту енергію, але ми ніколи не досягнемо цієї мети, якщо не доведемо, що можемо бути стабільно прибутковою компанією. Це обґрунтована і справедлива критика на адресу Tesla", – зазначив Маск у листі.

Варто зазначити, що ще в травні фахівці консалтингової компанії Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендували акціонерам корпорації Tesla розділити посаду голови та головного виконавчого директора, які на разі займає Ілон Маск. Але ті не підтримали таке рішення.

Теги: Техно Авто Tesla Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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