Tesla спричинила моторошну ДТП: електрокар розірвало навпіл

Неподалік від міста Маунтін-Вью у Каліфорнії сталась смертельна ДТП за участю автомобіля Tesla.

На великій швидкості електрокар врізався у відбійник, а у нього влетіло ще два автомобілі.

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Як пише видання Engadget, через сильний удар акумулятор у Tesla Model X здетонував і буквально розірвав автомобіль на дві частини.

Очевидці розповідають, що бачили вибух і щось схоже на вогняну кулю навколо автомобіля.

На фото та відео з місця аварії видно відірвану задню частину автомобіля і практично дощенту вигорілий салон.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be "actively emitting full flames from the battery bank." https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 24 березня 2018 р.

Here is the scene on Highway 101S in #MountainView where a #Tesla caught on fire pic.twitter.com/ksnidlFgsw — Dean C. Smith (@DeanCSmith) 23 березня 2018 р.

Поліція повідомляє, що водій електрокара помер дорогою до лікарні. За словами очевидців, він заживо згорів під час вибуху.