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Tesla спричинила моторошну ДТП: електрокар розірвало навпіл

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Tesla потрапила у моторошну ДТП в Каліфорнії
Tesla потрапила у моторошну ДТП в Каліфорнії / Twitter

Неподалік від міста Маунтін-Вью у Каліфорнії сталась смертельна ДТП за участю автомобіля Tesla.

На великій швидкості електрокар врізався у відбійник, а у нього влетіло ще два автомобілі.

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Як пише видання Engadget, через сильний удар акумулятор у Tesla Model X здетонував і буквально розірвав автомобіль на дві частини.

Очевидці розповідають, що бачили вибух і щось схоже на вогняну кулю навколо автомобіля.

На фото та відео з місця аварії видно відірвану задню частину автомобіля і практично дощенту вигорілий салон.

Поліція повідомляє, що водій електрокара помер дорогою до лікарні. За словами очевидців, він заживо згорів під час вибуху.

Теги: Техно Жертви Аварії та ДТП Tesla
Джерело: 24 Канал
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