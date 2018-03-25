Tesla спричинила моторошну ДТП: електрокар розірвало навпіл
Неподалік від міста Маунтін-Вью у Каліфорнії сталась смертельна ДТП за участю автомобіля Tesla.
На великій швидкості електрокар врізався у відбійник, а у нього влетіло ще два автомобілі.
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Як пише видання Engadget, через сильний удар акумулятор у Tesla Model X здетонував і буквально розірвав автомобіль на дві частини.
Очевидці розповідають, що бачили вибух і щось схоже на вогняну кулю навколо автомобіля.
На фото та відео з місця аварії видно відірвану задню частину автомобіля і практично дощенту вигорілий салон.
Поліція повідомляє, що водій електрокара помер дорогою до лікарні. За словами очевидців, він заживо згорів під час вибуху.
Джерело: 24 Канал
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