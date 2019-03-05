Тест ДНК в Україні: чи варто довіряти генетичній експертизі між батьком та дитиною?

Аналіз ДНК на батьківство – науковий високоточний метод, який підтверджує або спростовує біологічний зв'язок батька з дитиною.

Деякі люди намагаються перевірити батьківство по системі груп крові, але цей метод давно застарів, не у всіх випадках працює і не може навіть близько зрівнятися з генетичним аналізом.

Який матеріал потрібен для тесту на батьківство?

Сучасні лабораторії виділяють ДНК з клітин букального епітелію. Для отримання таких клітин потрібно потерти ватною паличкою по внутрішній стороні щоки.

Крім мазків з рота, можна використовувати і інші матеріали: волосся з корінням, нігті, кров, сперму, вушну сірку, носовичок, зубну щітку і інші. Точність тесту ДНК буде однакова — адже кожна клітина організму людини має однакову ДНК.

Взяти біологічний матеріал можна самостійно в домашніх умовах і надіслати в ДНК-центр. Не варто цього боятися — якщо матеріалу буде недостатньо, зазвичай лабораторії пропонують безкоштовно здати матеріал повторно.

Медичний персонал може взяти матеріал в клініці, і це єдиний варіант, якщо тест ДНК необхідний для суду.

Технологія тесту ДНК

Аналіз ДНК виконується в спеціалізованих генетичних лабораторіях. Спочатку ДНК виділяється, потім методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) багаторазово копіюється, і аналізується за допомогою генетичного аналізатора.

Визначається профіль ДНК кожного учасника, і порівнюються дані для визначення генетичного збігу. Якщо дитина і потенційний батько генетично збігаються, то біологічне батьківство підтверджується. Якщо дані профілів ДНК не збігаються в більш ніж двох ділянках (локусах), то передбачуваний батько виключається як біологічний батько.

Яка точність аналізу ДНК на батьківство?

Аналіз ДНК — найточніший метод встановити батьківство. Імовірність батьківства становить не менш ніж 99,9% при підтвердженні, та 0% — при виключенні батьківства.

У сучасних лабораторіях процеси автоматизовані, тому ризик помилки людини зведено до нуля. Більш того, кожен тест виконується два рази, щоб гарантувати точність результату, повідомляють фахівці ДНК-центру.

Чи можна довіряти результату тесту ДНК?

Тест на батьківство показав негативний результат — можливо, варто повірити матері дитини, і зробити ще один тест ДНК? Або тест ДНК підтвердив батьківство, а може бути, лабораторія всім видає позитивні результати? А деякі матері бояться здавати ДНК, тому що заздалегідь впевнені, що все "куплено".

Насправді, генетичні лабораторії дорожать своєю репутацією і ніколи не видадуть фальшивий висновок, крім того, за це передбачена кримінальна відповідальність. Якщо є сумніви в походженні результату аналізу ДНК, зробіть запит в лабораторію для підтвердження видачі конкретного висновку.

Результат аналізу ДНК можна перевірити — профіль ДНК не змінюється протягом життя, і тому в тестах ДНК від різних лабораторій значення алелей, тобто зазначені у висновку дані ДНК-профілю, в однієї й тієї самої людини повинні збігатися. Але практика показує, що повторна генетична експертиза зазвичай є марною тратою грошей.

Чи має аналіз ДНК на батьківство юридичну силу?

Аналіз ДНК має юридичну силу при дотриманні наступних умов:

1) Проби беруться у всіх учасників аналізу відповідальною особою, яка заповнює протокол забору матеріалу та несе відповідальність за ідентифікацію осіб тестованих.

2) При заборі матеріалу робляться копії з оригіналів ідентифікаційних документів, тобто паспорта або свідоцтва про народження, а також всі учасники фотографуються.

3) Лабораторія має ліцензію на виконання генетичної експертизи.

Важливо розуміти: якщо замовляти звичайний тест ДНК, без перевірки особистостей тестованих учасників, з нього неможна буде потім зробити висновок для суду. Для вирішення таких важливих питань, як встановлення батьківства через суд, потрібна гарантія того, що зразки для генетичної експертизи були взяті саме у відповідних батька і дитини.

Чи можна перевірити батьківство до народження дитини?

Можна. Єдиний безпечний аналіз під час вагітності — неінвазивний пренатальний тест ДНК на батьківство. Від матері береться кров з вени, а від можливого батька – кров або мазки з рота. Однак вартість такого аналізу в кілька разів вище, ніж у звичайного тесту ДНК, після народження дитини.

Чи можна встановити батьківство по ДНК без участі самого батька?

Якщо потрібно зробити тест ДНК непомітно від батька, можна використовувати нестандартні матеріали, такі як недопалки, сперму, нігті або волосся.

Спеціалісти ДНК центру рекомендують ще одну опцію: якщо родичі батька доступні для тестування, а сам батько не хоче брати участь або його немає в живих, можна зробити аналіз ДНК на спорідненість. Наприклад, тест ДНК бабуся-онучка, або дядько-племінник, або брат-сестра. Така експертиза складніше, вимагає розширеного тестування і правильної інтерпретації даних, тому важливо правильно вибрати лабораторію.

Де краще робити тест ДНК на батьківство?

В Україні надійним центром генетичного тестування є медико-генетичний центр "Мама Папа". Пункти забору знаходяться в Києві, (вул. Льва Толстого 21, тел. 067-578-05-00), Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові та ще 20 містах України. Тут проводять всі види генетичних досліджень: медичні тести ДНК для діагностики спадкових захворювань, аналізи ДНК на батьківство та спорідненість, визначення статі дитини на ранніх термінах вагітності, генеалогічні тести ДНК.