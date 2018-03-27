"Тест-Драйв" ломбарду: правильний вибір

Гроші потрібні просто зараз – у такій ситуації хоча б одного разу опинявся кожен. Причини можуть бути різними: прогалина у сімейному бюджеті напередодні зарплатні, вигідна пропозиція в магазині, питання здоров’я, день народження дитини, терміновий ремонт.

І для багатьох у такому випадку виходом стає оформлення кредиту. Питання тільки в тому, де ж краще позичити? Так щоб швидко, чесно та без паперової тяганини.

Гарантоване рішення

Всеукраїнська мережа ломбардів "Благо" нагадує, що для тих, хто опинився у скрутній фінансовій ситуації, у неї "завжди є план Б". А щоб клієнти могли самостійно переконатися, що кредит від ломбарду – це вигідно, просто і, до того ж, дуже зручно, пропонує програму "Тест-Драйв". Це спеціальні умови для нових клієнтів "Благо", згідно з якими перший кредит під заставу золота видається зі ставкою всього 0,001% на день.

"Ми робимо все можливе, щоб знайомство з ломбардним кредитуванням, найчастіше оточеним низкою безпідставних стереотипів, було максимально комфортним для кожного позичальника, – зазначає директор із маркетингу мережі "Благо" Віталій Соловйов. – Позитивний досвід першого відвідування дозволить сформувати правильну думку про процедуру та вартість оцінки застави, якість сервісу, надійність зберігання майна в ломбарді. А скориставшись пропозицією "Тест-Драйв", клієнти зможуть не тільки гідно оцінити всі переваги таких кредитів, але й зробити це без додаткових фінансових витрат: скільки взяли – стільки і повернули. Фактично, це як позичити у кращого друга, абсолютно не ризикуючи гарними взаємовідносинами».

Швидко і надійно

Напевне, у кожної людини знайдеться щось із прикрас або техніки, що можна б було залишити в якості застави на певний час. І якщо вже виникла непередбачувана життєва ситуація, то простіше за все витягнути зі шкатулки сережки, що давно не одягалися. Або дістати з полиці мультиварку, якою не користувалися ось уже пару років. А що з лижами влітку? З ними теж цілком можна відправитися до ломбарду, щоб отримати необхідну суму готівкою.

Для оформлення кредиту в ломбарді не потрібні жодні довідки і поручителі: достатньо мати при собі паспорт, ІПН і власне предмет застави. Серед переваг "Благо" – також розгалужена мережа представництв. Сьогодні її відділення можна зустріти як у великих містах, так і в невеличких населених пунктах – всього понад 350 сучасних і комфортних офісів по всій країні. Погодьтеся, є велика ймовірність, що до найближчого "Благо" – просто рукою сягнути.

Кредитування під заставу вже не перше сторіччя є паличкою-виручалочкою для багатьох у непередбачуваних фінансових ситуаціях. І ломбард "Благо" подбав про те, щоб перший "Тест-Драйв" послуги приносив лише позитивні емоції та жодних фінансових витрат. Робіть правильний вибір – звертайтеся до "Благо"!