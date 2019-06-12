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      Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента

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      На сайті президента Зеленського можна знайти чимало цікавих та кумедних петицій
      На сайті президента Зеленського можна знайти чимало цікавих та кумедних петицій / Колаж 24 канал

      Подавати електронні петиції в Україні – зараз, як ніколи, трендово. Так, останнім часом на сайті президента українці почали збирати підписи під петиціями за звільнення з посад Володимира Зеленського, Андрія Богдана та Леоніда Кучми. Проте далеко не всі петиції є такими серйозними. Про кумедні, курйозні та просто цікаві петиції читайте в матеріалі 24 каналу.

      "Призначити мене генеральним прокурором України", – таку петицію на сайті президента зареєстрував Дмитро Коган.

      Дізнайтеся, як Зеленський відреагував на петицію про свою відставку

      Раз Купрію можна подавати подібні звернення, то і я подам. Демократія же ж. Хто за?,
      – написав автор петиції в її тексті.

      електронні петиції сайт президента України кумедні петиції смішні петиції

      Водночас авторка іншої петиції Юлія Янук хоче, аби посаду голови ГПУ обійняв екс-президент України Віктор Янукович.

      Тест на IQ для чиновників

      Ввести тест на IQ для депутатів Верховної Ради, мерів міст та інших чиновників вимагає Володимир Бiловодченко. А ще він хоче, щоб в Україні правдивість електронних декларацій чиновників перевіряли на детекторі брехні.

      Пропоную ввести мінімальний поріг рівня інтелекту, щоб з кожним вибором у парламент або на інші не менш важливі посади, люди, які постійно матюкаються, б'ються, їдять землю на камеру, без елементарних знань етикету, (…) відсівалися, а їх місця розподілялися більш ефективно. Дефіцит левів – не привід цінувати шакалів,
      – наголосив автор петиції.

      Важке навчання у школах

      А ось у цій петиції скаржиться, очевидно, хтось із батьків школярів. Її авто Дмитро Куліца закликає скасувати 12-тибальну систему оцінювання у школах та "спростити навчання дітей з 5 по 9 клас".

      Пропоную скасувати систему та повернути стару, оскільки багато матеріалу дається дітям додому і батьки повинні вивчати матеріал, як вчителі, і давати його дітям,
      – бідкається автор петиції.

      Мир з Росією

      А є просто петиція за "мир з Росією". Її текст дуже лаконічний – "мир з Росією!"

      петиція за мир з Росією сайт президента України

      Є на сайті президента петиція з вимогою збільшити кількість команд в Українській футбольній прем’єр-лізі до 16. Автор петиції переконаний, що це питання – компетенція саме глави держави.

      Україна – Київська Русь

      Повернути Україні "історичну назву" – Київська Русь закликає автор відповідної петиції Сергій Максименко.

      Кошовий – губернатор Запоріжжя

      На сайті президента зареєстрована петиція з закликом призначити зірку "Кварталу 95" Євгена Кошового на посаду губернатора Запорізької області. Сам Кошовий, до речі, не раз наголошував, що не розуміється в політиці і вона йому не цікава.

      Вважаю, що активна позиція і шалена енергія Євгена Кошового допоможуть нашому краю стати одним із лідерів нової України і забезпечить швидший перехід до нового суспільства європейського типу,
      – переконаний автор петиції Віталій Зінченко.

      Заборонити в Instagram відео зі смартфонів з Android

      Заборонити українським користувачам Instagram публікувати відео, що були зроблені на смартфони з операційною системою Android вимагає у своїй петиції Дмитро Шидловський.

      Погана якість відео, що публікується в Instagram за допомогою телефонів з ОС Android, шкодить психічному стану користувачів соціальної мережі і призводить до короткочасного дратування, що внаслідок негативно впливає на емоційний стан населення та може спонукати через це деяких осіб до скоєння правопорушень чи злочинів,
      – аргументує автор петиції.

      Перевернути прапор і змінити гімн

      Змінити текст гімну України та перевернути національний прапор догори дригом пропонує авторка петиції Марія Весела.

      Ще в далекі часи японці робили акцент на тому, що синій колір вгорі нашого прапора несе руйнування. Щоб нести творення, необхідно встановити жовтий колір вгорі. Згідно з індійськими гунами, жовтий колір символізує добро, а синій колір – невігластво. Задумайтесь...,
      – закликала авторка петиції.

      петиція з вимогою змінити текст гімну України та перевернути прапор держави

      Ввести в обіг долар та євро

      Ввести другою офіційною валютою на території України американський долар або євро пропонує автор петиції Олег Грицай. Він переконаний, що офіційне функціонування долара унеможливить інфляцію в Україні, адже Нацбанку не доведеться друкувати "надлишкові гривні", а також – встановить реальний курс гривні.

      Загадкова петиція

      А є й ось така загадкова петиція про фото з президентом.

      петиція про фото з президентом

      Списати борги за комуналку

      Списати борги за комунальні послуги трирічної давнини і скасувати пеню вимагає авторка відповідної петиції Катерина Бойко.

      Скинутися на квартиру

      "Скинутися усім депутатам мені по 150 доларів на покупку квартири", – пропонує автор відповідної петиції Олексій Погорєлов.

      Ви скажете: "Чому вони повинні це зробити?" А чому б і ні? Адже вони прийшли до влади не заради свого збагачення, чи не так?,
      – наводить аргумент автор петиції.

      До речі, президент Володимир Зеленський не підтримав електронне звернення громадян за те, щоб скасувати петицію про свою відставку. Петицію із закликом відставки глава держави назвав "тролінгом".

      Зауважимо, що, аби будь-яку петицію розглянув президент України, вона повинна протягом 90 днів назбирати 25 тисяч підписів.

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      Автор: Ірина Лаб'як
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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