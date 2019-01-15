Тесть Насірова хоче збудувати паркінг на місці історичного будинку в центрі Києва

Суд у Києві скасував наказ Мінкульту про внесення будинку століття у Києві до реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини.

Йдеться про старовинний будинок ХІХ століття на вулиці Лабораторній, 9-б у Києві.

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Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Мінкульту про внесення цієї будівлі до реєстру про пам'ятки культурної спадщини.



Будинок 19-го століття на вулиці Лабораторній у Києві

У цей перелік його було внесено у 2010 році під охоронним номером №628-Кв.

У рішенні суду зокрема, зазначено, що будівля "не відповідає критерію автентичності".

Цей будинок неподалік від Палацу "Україна" у Києві у 2017-му році придбала компанія SkyProject, бенефіціаром якої є Олександр Глімбовський – тесть скандально відомого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

За даними видання KиевVласть, компанія планує знести приватний будинок площею 276 метрів квадратних і збудувати на його місці паркінг.

На цьому місці вже з'явився огороджувальний будівельний паркан.



Будинок на вулиці Лабораторній 9-б на фоні забудов

Як розповіли журналістам мешканці сусіднього будинку на вулиці Лабораторній, 11, до них неодноразово звертались представники забудовника із пропозиціями викупити їхній будинок для зведення додаткового паркінгу.

Поруч розташований ЖК "Метрополь", забудовником якого є SkyProject.



Візуалізація проекту ЖК "Метрополь" у Печерському районі Києва

Як писало видання "Наші гроші", що фірма Глімбовського володіє у центральній частині Києва кількома земельними ділянками та приміщеннями.

Фірма також брала у суборенду ділянки у ТОВ "Ковчег", які у 2015 році фігурували у справі про фіктивне підприємництво, яку розслідувала Державна фіскальна служба, очолювана тоді Романом Насіровим.