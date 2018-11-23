Тевес героїчно врятував уболівальника від розлючених поліцейських: відео

Колишній футболіст "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" та "Ювентуса" Карлос Тевес врятував уболівальника.

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Під час відкритого тренування аргентинського клубу "Бока Хуніорс" на поле вибіг прихильник "гнойовиків". Зазвичай правоохоронці швидко ловлять таких порушників і виводять їх за межі поля. Однак цього фаната спіткала удача.

Не встигли вболівальника схопити полісмени, як вихованець клубу Карлос Тевес вирішив захистити порушника. Карлітос представив фаната своїм другом та навіть подарував щасливчику тренувальну футболку.

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Відзначимо, що "Бока" провела відкрите тренування у рамках підготовки до фінального матчу-відповіді Кубка Лібертадорес проти "Рівер Плейту". Перша гра завершилася з рахунком 2:2.