Тейлор Свіфт приміряла образ рудоволосої спокусниці у новому кліпі: відео

9 червня відбулася офіційна прем'єра відеокліпу співачки Тейлор Свіфт в дуеті з американською кантрі-групою Sugarland на пісню "Babe".

У новому кліпі на пісню "Babe", Тейлор Свіфт постала в незвичному образі – замість блондинки перед глядачами з'явилася рудоволоса спокусниця.

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Відомо, що цю пісню Свіфт написала ще в 2012 році. Вона повинна була увійти в її альбом "Red", але була записана лише в квітні 2018 року.



Тейлор Свіфт в образі рудоволосої спокусниці

Головні ролі в кліпі виконали солістка Sugarland Дженніфер Неттлз і зірка фільму "Повернення Супермена" Брендон Рут. Вони зіграли сімейну пару.

Ми знаємо один одного вже багато років, ще з тих часів, коли Тейлор тільки починала свою кар'єру. У 2003 році вийшов наш перший альбом Premium Quality Tunes, і вона до сих пір зберігає цей диск, на якому ми тоді залишили їй автограф,

– розповіла Дженніфер Неттлз.

Sugarland – Babe ft. Taylor Swift: дивіться відео