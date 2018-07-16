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Тейлор Свіфт засвітила стрункі ноги в міні-сукні та ботфортах: яскраві фото

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Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт / Фото із соцмереж

Одна із найвідоміших американських співачок Тейлор Свіфт засвітила стильне літнє вбрання на вулицях Нью-Йорка.

Тейлор Свіфт має насичений графік гастролей, тому вкрай рідко може насолодитись вихідним. Перед поїздкою на довгоочікуваний концерт в Огайо артистка вирішила пройтись вулицями Нью-Йорка. Яскравий вихід Тейлор зуміли спіймати папараці. 

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Співачка вбрала сукню-сорочку з довгим рукавом. Вбрання мало стильний квітковий принт та пікантний виріз. До літньої сукні зірка підібрала ботфорти та окуляри. Варто зазначити, що вона виглядала розкішно, засвітивши стрункі ноги. 

 

 

Допис, поширений Is.M1609 (@is.m1609)

 

 

 

Більшість користувачів мережі захоплено прокоментували знімки. Прихильники Тейлор Свіфт відзначили, що зірка має не тільки чудовий вигляд, але й струнку фігуру. 

Теги: LifeStyle Музика Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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