Тейлор Свіфт засвітила стрункі ноги в міні-сукні та ботфортах: яскраві фото

Одна із найвідоміших американських співачок Тейлор Свіфт засвітила стильне літнє вбрання на вулицях Нью-Йорка.

Тейлор Свіфт має насичений графік гастролей, тому вкрай рідко може насолодитись вихідним. Перед поїздкою на довгоочікуваний концерт в Огайо артистка вирішила пройтись вулицями Нью-Йорка. Яскравий вихід Тейлор зуміли спіймати папараці.

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Співачка вбрала сукню-сорочку з довгим рукавом. Вбрання мало стильний квітковий принт та пікантний виріз. До літньої сукні зірка підібрала ботфорти та окуляри. Варто зазначити, що вона виглядала розкішно, засвітивши стрункі ноги.

Допис, поширений Just some random swiftie (@rep.taytion) 16 Лип 2018 р. о 3:01 PDT

Допис, поширений Is.M1609 (@is.m1609) 16 Лип 2018 р. о 3:01 PDT

Допис, поширений Taylor swift (@taymymuffin) 15 Лип 2018 р. о 7:15 PDT

Допис, поширений Nanaz Park MT (@nanazpark) 16 Лип 2018 р. о 2:54 PDT

Більшість користувачів мережі захоплено прокоментували знімки. Прихильники Тейлор Свіфт відзначили, що зірка має не тільки чудовий вигляд, але й струнку фігуру.