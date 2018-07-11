Тейлор Свіфт знялася для Harper's Bazaar у капелюшку від українського дизайнера: фото

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт стала головною героїнею серпневого випуску журналу Harper's Bazaar.

Тейлор знялася у ефектній фотосесії в ретро стилі. Крім того, зірка взяла інтерв'ю у британськії моделі Патті Бойд, яка була популярна в 1970-х.

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Тейлор Свіфт для Harper's Bazaar

Серпневий номер вийшов з двома обкладинками

Патті Бойд і Тейлор Свіфт

Над зйомкою працював британський фотограф Алексі Любомирські, який був офіційним весільним фотографом у принца Гаррі і Меган Маркл.

Варто відзначити, що Свіфт позувала у капелюшку від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.