Полковника СБУ Івана Воронича вбили в Києві 10 липня. Журналісти The Guardian повідомили, що до цього може бути причетна The Base – терористична група зі США. Та в ЦПД не погоджуються з цією версією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian і Центр протидії дезінформації.

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Хто такі The Base і чи причетні вони до вбивства Воронича?

Журналісти процитували допис праворадикальної групи The Base, опублікований у телеграмі.

Розстріл полковника СБУ – це не кінець, а лише початок. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу, доки не переможе справедливість,

– ідеться в ньому.

Також група погрожує іншим публічним діячам України. "Полювання триває!" – мовиться в їхніх публікаціях.

Спеціалісти з антитерористичної боротьби вважають цю заяву достовірною.

Довідка. The Base – радикальне неонацистське угруповання, яке пропагує ідеї переваги білої раси. Його засновник Рінальдо Наццаро (або Наззаро, в оригіналі Rinaldo Nazzaro) заперечує свою причетність до вбивства Івана Воронича.

У Центрі протидії дезінформації указали, що засновник The Base Рінальдо Наццаро має доведені зв'язки з російськими спецслужбами та живе у Санкт-Петербурзі. За останні місяці група закликала нападати на українців і об'єкти критичної інфраструктури, пропонуючи за це гроші.

Тож ЦПД вважає, що злочин має російський слід. Кремль фінансує екстремістські угруповання за кордоном і координує їх, щоб використати як інструмент терору і дестабілізації України зсередини.

Проросійська пропаганда намагається подати новину про нібито причетність американського ультраправого угруповання до вбивства офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України". Насправді ж – це цілеспрямована інформаційна операція, покликана перекласти відповідальність за теракт із Кремля на інших. (...) Усі спроби представити ці злочини як "ініціативу третіх сторін" – це спроба замести сліди й уникнути відповідальності,

– акцентували в ЦПД.

Василь Малюк заявив, що кілерів ліквідували. Причетними до вбивства Івана Воронича виявилися чоловік і жінка, які були громадянами іншої держави.