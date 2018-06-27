Львів традиційно наприкінці червня заполонив джаз! У місті стартував найбільший джазовий фестиваль – Leopolis Jazz Fest. 2018 року він змінив назву, але не змінив традицій – на львівських сценах виступатимуть найкращі джазмени з усього світу.

Аби їх послухати, до Львова приїхали тисячі туристів з усіх куточків світу. У ці дні джаз лунає у Львові звідусіль.

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Головними є три локації – це сцени на площі Ринок, біля палацу Потоцьких та головна сцена імені Едді Рознера в Парку культури. Також є і пікнікові зони, аби джазом безкоштовно насолоджувалися всі охочі.

Загалом, минулого року і цього року ми очікуємо близько ста тисяч людей, які проходять через фестиваль. Що змінюється – це змінюється аудиторія, більше стає іноземних гостей. Цього року близько 170 музикантів. Ви побачите тих музикантів, за якими треба полювати по всьому світу - Америкою і Європою протягом року,

– розповіла виконавча директорка Leopolis Jazz Fest Наталіця Горбачевська.

Leopolis Jazz Fest ще до минулого року був відомий під назвою "Альфа Джаз", коли спонсором фестивалю був банк "Альфа". Саме через таке партнерство фестиваль постійно ставав епіцентром скандалів. Радикальні активісти постійно погрожували, що зірвуть концерти, тому що в цій фінустанові є російський капітал. Зрештою, співпрацю із банком припинили, і цього року музична подія відбувається під новою назвою – Leopolis Jazz Fest.



Та попри політичні скандали, це джазове свято отримало світове визнання. Британська газета The Guardian додала Leopolis Jazz Fest до списку 10 найкращих європейських фестивалів, які варто відвідати.

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