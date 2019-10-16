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      The Guardian написало про "протести крайніх правих" у Києві, але потім змінило заголовок: фото

      314 Читать новость на русском
      Початковий заголовок The Guardian
      Початковий заголовок The Guardian / Скріншот

      Британське видання 14 жовтня опублікувало статтю журналіста Ендрю Рота про протести "Ні капітуляції", які відбулися у Києві. Спершу матеріал вийшов із заголовком, який містив слова "ультраправі" та "націоналісти", що вкрай обурило українських медійників.

      "Крайні праві та націоналісти мітингують в Києві проти мирного плану на сході України" ("Far right and nationalists march in Kyiv to oppose east Ukraine peace plan") – такий заголовок мала стаття The Guardian.

      Важливо: Чи переростуть мітинги в Україні у масові протести проти президента

      Після публікації статті українські медійні експерти розкритикували журналіста та британське видання. Мовляв, журналіст діяв в контексті "страшилок" російської пропаганди, які вкрай часто акцентуються на українських націоналістах, створюючи маніпулятивні та фейкові сюжети і статті.

      Медійники також нагадали, що автор статті очолює московський офіс The Guardian та працює в Росії на постійній основі.

      Наступного дня, 15 жовтня, замість попереднього варіанту вже був такий: "Тисячі протестують у Києві проти мирного плану на Сході України" ("Thousands march in Kyiv to oppose east Ukraine peace plan").

      протести у києві the guardian заголовок
      Заголовок до та після/ Скріншот

      Журналіст Аркадій Бабченко написав на своїй сторінці у фейсбуці, що особисто зв'язався із автором статті Ендрю Ротом. Той сказав, що пропонований ним заголовок був дещо іншим, а змінили його вже безпосередньо редактори видання. Пан Бабченко навів відповідь Ендрю Рота:

      Оригінальний заголовок був "Thousands March in Kyiv to oppose East Ukraine peace deal", в першому абзаці не було фрази "far right" (крайні праві) Це змінювалося вчора ввечері, я їх попросив повернути його в оригінал,
      – написав автор статті Ендрю Рота.

      Бабченко розкритикував таке рішення редакції та закликав видання прояснити свою позицію з приводу цього питання.

      До речі, інші українські медійники нагадали, що The Guardian – одне із перших британських видань, які почали писати Kyiv замість Kiev. Але водночас казали, що часто редакції європейських ЗМІ базуються саме в Росії, що збільшує шанси на поширення ними вигідних Росії тез.

      Що відомо про The Guardian?The Guardian – британська газета, виходить у Лондоні і Манчестері. Вважається однією з найкращих газет Великої Британії. Газета займає незалежну ліберальну позицію в своїх передових статтях, але надає велику увагу широті та глибині охоплення новин.

      Газета дотримується ліво-центристської орієнтації, має попит серед ліберальних читацьких кіл Великої Британії і велику читацьку аудиторію по всьому світу.

      До теми: Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео

      Хто брав участь у протестах в Києві?

      Не лише націоналісти, а й інші громадяни, які не представляли жодних організацій. Серед них були:

      • ветерани війни на Донбасі;
      • кримські татари;
      • активісти Майдану;
      • волонтери.

      Учасники акції вважають формулу Штайнмаєра повною поразкою України. Кажуть: їм не потрібен мир будь-якою ціною. В акції взяли участь близько 12 тисяч осіб.

      Зверніть увагу: Пристайко представив у ЄС формулу Штайнмаєра: як її реалізують

      Протестувальники вважали, що

      • відведення військ на Донбасі зараз є неприйнятний та недопустимим;
      • не можна "здавати" українські землі на умовах РФ;
      • люди вимагали більше інформації про формулу Штайнмаєра та більша частина з них висловлювала незгоду з її погодженням.

      Все про протести у Києві – читайте тут.

      Новини про формулу Штайнмаєра – за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Формула Штайнмаєра Протести Велика Британія ЗМІ Журналісти
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