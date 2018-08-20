The International 2018: розклад першого раунду плей-офф, коментатори, результати (оновлюється)
Вночі з 20 на 21 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) розпочинається плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 24,8 мільйони доларів побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.
Час початку матчів – київський.
Верхня сітка:
Коментатори: Віталій V1lat Волочай, Віктор GodHunt Волков
20:00 Team Liquid (Європа) – Optic Gaming (Півн. Америка)
Коментатори: Роман CaspeRRR Лєпьохін, Олексій Bafik Бафадаров
23:00 Virtus.pro (СНД) – PSG.LGD (Китай)
Пари VGJ.Storm (Півн. Америка) – OG (Європа) та Evil Geniuses (Півн. Америка) – Team Secret (Європа) зіграють завтра о 20:00 та 23:00 відповідно.
Читайте також: Що таке The Intenational 2018?
Нижня сітка:
Коментатори: Олексій Lex Філіппов, Нікіта 4ce Котков
02:00 Fnatic (Південно-Східна Азія) – Team Serenity (Китай)
03:00 TNC Predator (Південно-Східна Азія) – Mineski (Південно-Східна Азія)
Коментатори: Володимир Maelstorm Кузмінов, Дмитро LighTofHeaveN Купріянов
04:00 Newbee (Китай) – Winstrike (СНД)
05:00 VGJ.Thunder (Китай) – Vici Gaming (Китай)
Усі матчі можна подивитись тут.
Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт