The International 2018: розклад першого раунду плей-офф, коментатори, результати (оновлюється)

Вночі з 20 на 21 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) розпочинається плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 24,8 мільйони доларів побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.

Час початку матчів – київський.



Верхня сітка:



Коментатори: Віталій V1lat Волочай, Віктор GodHunt Волков

20:00 Team Liquid (Європа) – Optic Gaming (Півн. Америка) Коментатори: Роман CaspeRRR Лєпьохін, Олексій Bafik Бафадаров

23:00 Virtus.pro (СНД) – PSG.LGD (Китай) Пари VGJ.Storm (Півн. Америка) – OG (Європа) та Evil Geniuses (Півн. Америка) – Team Secret (Європа) зіграють завтра о 20:00 та 23:00 відповідно. Читайте також: Що таке The Intenational 2018? Нижня сітка: Коментатори: Олексій Lex Філіппов, Нікіта 4ce Котков

02:00 Fnatic (Південно-Східна Азія) – Team Serenity (Китай)

03:00 TNC Predator (Південно-Східна Азія) – Mineski (Південно-Східна Азія) Коментатори: Володимир Maelstorm Кузмінов, Дмитро LighTofHeaveN Купріянов

04:00 Newbee (Китай) – Winstrike (СНД)

05:00 VGJ.Thunder (Китай) – Vici Gaming (Китай)



Усі матчі можна подивитись тут. Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт