The New York Times створив мапу коронавірусу, на якій Крим позначений російським

Імените американське видання The New York Times знову допустило помилку та створило карту про поширення COVID-19 з "російським" Кримом. На мапі півострів позначений як російська територія й на це вже відреагували у посольстві України в США.

Так, там закликали The New York Times виправити карту. Про це йдеться у повідомленні посольства у твіттері.

До теми Чому Україну все частіше зображують без Криму

New York Times зробило неправильну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда NYT, ви справді підтримуєте всі звірства, тортури та навіть вбивства, які Кремль чинить в окупованому Криму? Якщо ні – виправте карту,

– мовиться у повідомленні.



Карта про поширення коронавірусу з російським Кримом / Скриншот

Зауважимо, що це вже не перша подібна помилка The New York Times. У листопаді 2019 року американське видання опублікувало карту із зафарбованим у той же колір, що й Росія, Кримом. Тоді українські дипломати теж закликали ЗМІ виправити помилку, що й зробили у New York Times.

Зверніть увагу! The New York Times – найстаріша і третя за популярністю після The Wall Street Journal і USA Today щоденна газета у США. Видання є одним з найвпливовіших у світі, сайт NYT щомісяця відвідує 240 мільйонів читачів.