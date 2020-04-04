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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      The New York Times створив мапу коронавірусу, на якій Крим позначений російським

      - Читать новость на русском
      Офіс The New York Times / Getty images

      Імените американське видання The New York Times знову допустило помилку та створило карту про поширення COVID-19 з "російським" Кримом. На мапі півострів позначений як російська територія й на це вже відреагували у посольстві України в США.

      Так, там закликали The New York Times виправити карту. Про це йдеться у повідомленні посольства у твіттері.

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      New York Times зробило неправильну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда NYT, ви справді підтримуєте всі звірства, тортури та навіть вбивства, які Кремль чинить в окупованому Криму? Якщо ні – виправте карту,
      – мовиться у повідомленні.


      Карта про поширення коронавірусу з російським Кримом / Скриншот

      Зауважимо, що це вже не перша подібна помилка The New York Times. У листопаді 2019 року американське видання опублікувало карту із зафарбованим у той же колір, що й Росія, Кримом. Тоді українські дипломати теж закликали ЗМІ виправити помилку, що й зробили у New York Times.

      Зверніть увагу! The New York Times – найстаріша і третя за популярністю після The Wall Street Journal і USA Today щоденна газета у США. Видання є одним з найвпливовіших у світі, сайт NYT щомісяця відвідує 240 мільйонів читачів.

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Україна – Росія ЗМІ Новини США Анексія Криму Новини політики
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