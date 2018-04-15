The Washington Post опублікувала супутникові знімки наслідків ракетного удару по Сирії

Стало відомо як виглядають об'єкти в Сирії до і після військової операції. Відповідні супутникові знімки представила компанія Digital Globe спільно з The Washington Post.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Як розповіли у Пентагоні ракети коаліції потрапили у заплановані три цілі. Першою ціллю був Центр досліджень та розробок у Барзасі, за межами Дамаску. За попередньою оцінкою — туди випустили 76 ракет.



Центр досліджень та розробок у Барзасі до та після ракетного удару

Друга та третя ціль була розташована неподалік від міста Хомс, а саме хімічний комплекс Хімса Сіншар. Як повідомили американські військові він був "знищений повністю".



Хімічний комплекс Хімса Сіншар до та після рекетного удару

“Ми розгорнули 105 одиниць зброї, які будуть здійснювати вплив на розвиток та використання хімічної зброї сирійцями”, — сказав генерал-лейтенант морської піхоти Кеннет Ф. Маккензі, керівник Об’єднаного штабу.

За його словами ці об’єкти є "основними складовими інфраструктури хімічної війни режиму".