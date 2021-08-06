Як встановила СБУ, членами злочинного угруповання були навіть правоохоронці.

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Також до злочинного угруповання належали:

місцевий криміналітет,

особи з досвідом ведення бойових дій.

Зловмисникам вже оголосили про підозри. Наразі слідчі СБУ продовжують розслідування цієї справи та шукають інших осіб, що могли б бути причетними до злочинів.

Як діяли зловмисники

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Вражає! Щомісяця вони "заробляли" понад 1 мільйон гривень.

Зокрема, вони "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. А тим підприємцям, які відмовлялися платити "данину", рекетири підпалювали автомобілі.

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Що було раніше

5 серпня СБУ заявила, що в межах масштабної спецоперації ліквідувала потужне злочинне угруповання, яке обкладало "даниною" бізнесменів на Харківщині. До нього були залучені приблизно 50 осіб.

Дії зловмисників кваліфікують одразу за кількома статтями, зокрема: